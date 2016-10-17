Одна из самых непонятных для меня и бессмысленных передач – “Точь-в-точь” на Первом.

Второй или третий раз натыкаюсь на нее в эфире.

Сегодня попал на Дюжева, который в жюри зачем-то старательно косит под сладчайшего гомосексуалиста.

Зачем? Боится, что иначе не пригласят больше?

И еще жюрийная сама себе звезда Казарновская с вердиктом ” Респект и уважение”!

Что ж я маленьким не сдох?!