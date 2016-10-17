Одна из самых непонятных для меня и бессмысленных передач – “Точь-в-точь” на Первом.
Второй или третий раз натыкаюсь на нее в эфире.
Сегодня попал на Дюжева, который в жюри зачем-то старательно косит под сладчайшего гомосексуалиста.
Зачем? Боится, что иначе не пригласят больше?
И еще жюрийная сама себе звезда Казарновская с вердиктом ” Респект и уважение”!
Что ж я маленьким не сдох?!
{ 17 октября 2016 }
Дюжев
Одна из самых непонятных для меня и бессмысленных передач – “Точь-в-точь” на Первом.
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