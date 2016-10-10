В любом областном центре есть два, максимум – три театра. Какой-нибудь “театр русской драмы имени братьев Черепановых” и ТЮЗ.

Оба сводят концы с концами за счет концертов Стаса Михайлова и новогодних елок, а актеры, чтобы не умереть с голоду снимаются в массовке шоу Малахова и работают аниматорами в местном гипермаркете.

И только Москва, настолько культурный город, что содержит целых 120 театров.

Содержание 120 театров – это вам не преподавание бесплатного Льва Толстого в школе. Театры требуют денег. Отдельные огромные здания, постоянные труппы, реквизит, бесплатная городская реклама. И ладно Большой театр. На этот аттракцион ломятся интуристы и платят по 500 долларов за билет. Но зачем нам все эти “Театры Вахтангова”, “Пушкина”, “Киноактера”, “Станиславского” и прочие “Театры Луны”?

Построили новое здание театра Петру Фоменко. Потратили немалые деньги, испортили вид на набережную приличным людям, а режиссер взял и через год помер. И теперь из этого театра покойного Петра Фоменко даже приличное казино не сделаешь, потому что запретили казино.

Таким же пыльным памятником стоит “Таганка”. Все давно померли. И Высоцкий, и Золотухин и даже Любимов наконец отошел в мир иной. А здание стоит. А его топить вообще-то надо.

Та же судьба ждет Ленком Марка Захарова и Табаковский МХТ.

Советский театр – это такой же пережиток проклятого прошлого, как и советский цирк. Бродячие труппы, вместе с клоунами и глотателями шпаг должны ездить в трейлерах и выступать за еду в брезентовых шапито. Возможно, даже вместе. Тем более, что театральные режиссеры ищут новые формы искусства. В роли Катерины в “Грозе” вполне могла бы выступать бородатая женщина или силач с сиськами. А Чацкий мог бы показывать номер с белыми тиграми и дрессированым гусем. Народ бы оценил.

Москве нужно найти какого-нибудь Ликсутова от культуры, который решительно разгонит все эти кунсткамеры и перепрофилирует их в ночные клубы с излишествами и комнатами для полного расслабления.

А те, кто рефлексирует по высокодуховному энтертейменту в духе XIX века, пусть ставят любительские домашние спектакли на даче. Как герои Антона Павловича Чехова.