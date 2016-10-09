«Фрэнк и Лола»: Нуарная история любви

Окутанный ночной пеленой Лас-Вегас, никогда не спящий и вечно блестящий, сейчас примерил на себя роль лишь вида из окна, в котором потеряли интерес два страстных любовника, заключенные в объятиях друг друга. Познакомившись всего несколькими часами ранее, ни Фрэнк, ни Лола даже не задумываются о сне в эту наполненную страстью и мимолётными приступами экстаза ночь. Так начинается соблазнительная, нуарная любовная история режиссёра-дебютанта Мэттью М. Росса, постепенно превращающаясь в психосексуальную драму о любви, доверии и измене.

Майкл Шеннон, добавляя в свою копилку еще один сильный перфоманс, играет талантливого шеф-повара Фрэнка, погруженного в себя и слегка ревнивого по натуре человека. Имоджен Путс воплощает на экране Лолу, шикарную, очень привлекательную девушку, роковую для Фрэнка. По профессии она дизайнер моды, по нраву – крайне ветреная и непостоянная особа. В ночь Хэллоуина они встретились, познакомились и по уши влюбились друг в друга. Перед Фрэнком, который явно старше Лолы, постоянно маячит мысль, что он может всё испортить в любой момент. Он не уверен, достаточно ли хорош для такой молодой красотки, воплощении всепоглощающей красоты, но и Лола не кажется чересчур уверенной в себе, постоянный ореол некой таинственности, недосказанности не покидает её. Они безоговорочно влюблены, но есть что-то между ними, следующие сразу после продолжительного любования друг другом – еле заметный взгляд, который каждый из них бросает всего на несколько мгновений, без каких-либо слов, взгляд, полный душевной хрупкости и взаимного недоверия.

Медленно романтическая история превращается в настоящую психологическую драму по мере добавления персонажей. Сначала новый босс Лолы Киф (Джастин Лонг), любитель пофлиртовать, богатый бизнесмен со связями, заставляет понервничать ревнивого Фрэнка. Основания действительно есть, ведь он видел, как тот подкатывал к Лоле прямо у него в ресторане. Но этот самый «подкат» оказался лишь предложением работы, а сам Киф недвусмысленно дал понять, что с дамами в подчинении он не спит – тут прослеживается чёткая линия между ним и Фрэнком, оба прошли через сложные отношения, которые оставили неисцелимый след в душе. Окончательно убеждается в добропорядочности босса Лолы Фрэнк, когда Киф устраивает ему собеседование во Франции, по результатам которого его могут выбрать шеф-поваром нового ресторана в Лас-Вегасе. Но собеседование – не единственное дело, которым хочет заняться Фрэнк в Париже. Его интересует человек по имени Алан (Микаэл Нюквист), который однажды изнасиловал Лолу, тем самым причинив ей глубочайшую психическую травму, с последствиями которой сталкиваться приходится уже Фрэнку.

Одинокая и мнимая обстановка Лас-Вегаса идеально подходит для отражения хрупкости каждого из героев фильма. Поначалу Мэттью Росс именно эстетичной атмосферой, полной нуара и одиночества (а выделить тему одиночества в истории любви не так просто), погружает зрителя в происходящее, не перезагружая смысловыми элементами. Первый акт воздействует сугубо на наше первичное восприятие, мы видим красоту, мы слышим красоту, мы чувствует красоту. Затем, как только напряжение в отношениях Фрэнка и Лолы нарастает, то и кино приобретает более сложную форму с целым набором психологических мотивов. После первой половины кино окончательно превращается в психосексуальный триллер в лучших традициях Пола Верховена, которые мы могли совсем недавно увидеть в его гениальном возвращении в авторское кино – картине «Она». Но тем не менее у Росса всё же заметнее прослеживается непередаваемая близость к почерку Брайана Де Пальмы, с его умением показывать на экране хрупкость интимных связей и разбитых сердец. Режиссёр «Фрэнка и Лолы» также использует подобные сюжетные махинации с целью обнажить наши собственные слабости, наблюдая за ранимыми душами.

Меланхоличная история любви с джазовыми нотками сожаления и одиночества, нео-нуарная психодрама о двух искалеченных ревностью, потерями и искренностью чувств душах. Дебютант Мэттью Росс искусно манипулирует сменами настроений в кадре, а опьяняющая химия между Майклом Шенноном и Имоджен Путс одинаково успешно создаёт эмоциональное напряжение в кадре и волнительный трепет в сердце.