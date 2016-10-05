Я не люблю моралистов, потому что и без них тяжело.

Моралисты почему-то уверены, что жизнь без их деятельного участия похожа на детскую комнату: пока взрослые не видят, дети прыгают по кроватям, швыряются подушками и вот-вот все разнесут.

Кругом вседозволенность, куда ни глянь – Сан-Франциско. Поэтому надо срочно ворваться и всем все запретить. А то – ишь, расхулиганились.

Какое там.

Жизнь – и без всяких моралистов, сама по себе, – держит человека за хвост двумя грандиозными скрепами: биологией и деньгами.

И держит так, что и не снилось никакому Милонову, и уж тем более Теду Крузу.

Жизнь – в значительной своей части – состоит из бедности, долгов, неотменяемых обязательств, старения, страхов, собственной непривлекательности, чужой – и враждебной тебе – привлекательности, непонимания, одиночества, ссор, усталости и тоски.

Жизнь устроена так, что ты не прыгаешь по кровати, и не швыряешься подушками.

Жизнь устроена так, что ты лежишь на кровати лицом вниз, ты поплакал в подушку – и теперь собираешься с силами, чтобы встать и идти воевать с жизнью дальше.

И тут к тебе заглядывает моралист.

- Что-то ты слишком свободный, слишком счастливый! – возмущенно говорит он.

- Дай-ка я тебе что-нибудь позапрещаю, а то ты расхулиганился без меня.

Ты тяжело приподнимаешься и смотришь на него мутным взглядом.

Вседозволенность, значит.

Сан-Франциско.

Ну давай, иди сюда, сейчас я тебе покажу, что бывает, когда на голову падает Golden Gate Bridge.