{ 4 октября 2016 }

Символ пошлости Михал Михылыч Жванецкий

Рубрики: [Фейсбук]  

Одним из символов советской пошлости является Михал Михылыч Жванецкий.
Со всеми своими ярмарочными ужимками, вымученными остротами, претензиями на мудрость, вечной фигой в кармане власти, которая исправно приглашала его на все юбилеи “чисто поржать”.
Особенно Жванецкий стал невыносим когда окончательно вжился в роль мудрого старого еврея, который все знает и все понимает и сейчас все объяснит. Профессиональный рассказчик анекдотов, который почему-то решил, что он – философ и мыслитель.
Но еще хуже Жванецкого только культ великого артиста Аркадия Райкина. Вот уж образцовая, просто свинцовая мерзость. Но Райкин родил хорошего сына, а Жванецкий – ничего…

 

Сергей ЛЕЛЕКА.

Сергей Ключенков


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