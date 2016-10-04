Символ пошлости Михал Михылыч Жванецкий

24 декабря в Концертном зале им. П.И. Чайковского пройдет новогодний авторский вечер Михаила Жванецкого, заслуженного российского писателя-сатирика. Каждое выступление Жванецкого – импровизация, но тщательно продуманная: сатирик не составляет заранее точной программы и потому непредсказуем. Известно, что в КЗЧ [Читать...]

Ох и герой Жванецкий! Вышел и сказал правду-матку в лицо тихим телевизионщикам в спокойной Москве! А слабо Михал Михалычу было выйти в Киеве на сцену дворца «Украина» и при полном зале обратиться к Порошенко “Что ж ты, сука, [Читать...]