Символ пошлости Михал Михылыч Жванецкий

Одним из символов советской пошлости является Михал Михылыч Жванецкий.
Со всеми своими ярмарочными ужимками, вымученными остротами, претензиями на мудрость, вечной фигой в кармане власти, которая исправно приглашала его на все юбилеи “чисто поржать”.
Особенно Жванецкий стал невыносим когда окончательно вжился в роль мудрого старого еврея, который все знает и все понимает и сейчас все объяснит. Профессиональный рассказчик анекдотов, который почему-то решил, что он – философ и мыслитель.
Но еще хуже Жванецкого только культ великого артиста Аркадия Райкина. Вот уж образцовая, просто свинцовая мерзость. Но Райкин родил хорошего сына, а Жванецкий – ничего…
Сергей ЛЕЛЕКА.