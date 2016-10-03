{ 3 октября 2016 }

Оказывается, есть такой кабельный канал “Кинокомедия”

Рубрики: [ТВ]  [Фейсбук]  

Оказывается, есть такой кабельный канал «Кинокомедия», наткнулся с утра и ну смотреть «Фантомаса». Смешная и наивная киноподелка, с блестящими Жаном Марэ и Луи де Фюнесом. Первое и наивное же моё знакомство с киношными единоборствами в исполнении Марэ. Первоклассником, кажется, приобщился. Тогда не было даже намёка на видеомагнитофоны, да и телевизора у нас не было. Не говоря уже про то, что голубой экран выдавал один канал и демонстрировал всего-то пару фильмов в неделю.

Долго вступаю, что бы сказать о роли кинематографа в формировании поколений. Задолго до Брюса Ли наше представление о том как надо драться срисовывалось с Жана Марэ. Все эти удары ребром ладони по шеям, все ухватки от которых сегодня подташнивает в армреслинге, были взяты нами, курскими пацанами-школьниками на вооружение. В шутейных битвах на переменках это обыгрывалось и казалось действенным, а вот когда выходили за школу один на один, понятное дело, не работало. Возились, пыхтели, но киношной красоты и результативности не было.

У нынешних мальчишек совсем иное бойцовское образование, щёлкни каналом и найдёшь бои без правил вр всей своей драматической красе. Вот только не дерутся сегодняшние мальчики. На компьютере – да, а за школу не выходят… а без драк за школой мужчиной не стать.

И о влиянии. Сегодня кинематограф и здесь потеснил интернет.

Znatokin


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