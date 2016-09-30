«Привет, меня зовут Дорис»: Любви все возрасты покорны

Дорис – типичная жительница Нью-Йорка, клерк, серая мышка в мире несчетных офисов. Выделяется среди коллег она своим возрастом, героиня уже разменяла шестой десяток, поэтому недопонимания и неловких ситуаций на работе не избежать. Есть еще кое-что любопытное – она влюбилась, по уши и бесповоротно, в только что прибывшего молодого главу отдела. Джон в два раза моложе Дорис и даже не подозревает о её сексуальном помешательстве на нём. Режиссер Майкл Шоуолтер своей искромётной комедией положений пытается по-новому взглянуть на смысл известной фразы Пушкина – «Любви все возрасты покорны».

Объяснение столь внезапной влюбленности есть: совсем недавно Дорис похоронила свою мать, за которой она ухаживала чуть ли не большую половину своей жизни. Фактически, она жила в вполсилы, отдавая всю себя заботе о матери. Похороны хоть и оставили вечный осадок в душе героини, но позволили наконец задышать полной грудью. Погрузившись целиком в реальный мир, она попросту оказалась не защищена от внешнего воздействия. И неуклюжего комплимента её причудливым очкам в переполненном лифте оказалось достаточно, чтобы распознать этот жест, как проявление мужского внимания от молодого и красивого незнакомца, что для замкнутой и немного оторванной от современного мира Дорис сравнимо с признанием в любви. Окончательно заставляет героиню поверить в себя обаятельный лайф-коуч в исполнении Питера Галлахера, который медленно и гипнотизирующе внушает Дорис, что «нет ничего невозможного». Он в привычной для себя манере переворачивает мировоззрение очередной простушки из большого города, заставляя её спрашивать себя не «почему я?», а «почему не я?». «Неважно, наполовину пуст стакан или полон, всё зависит от того, как ты на это смотришь», – решает для себя Дорис и бросается в бой.

Майкл Шоуолтер, более известный своими работами на телевидении, вовлекает главную героиню своего фильма в череду неловких и некомфортных ситуаций. То она неуклюже разливает кофе на рубашку новому шефу (всё тот же Джон), то её шар, которым вредная глава креативного отдела заменила привычный консервативный стул, сдулся без человеческого вмешательства. Всё это происходит в реальности, но куда интереснее наблюдать за тем, как далеко заходят фантазии Дорис: вот на собрании отдела только что пришедший и познакомившийся со всеми Джон расталкивает коллег и идёт сквозь толпу к той, с которой он случайно встретился в лифте и которую не может забыть с тех самых пор. Сцена с пролитым кофе на рубашку также получила продолжение в мечтах Дорис, весьма под стать горячему напитку.

Стоит упомянуть, что героиня страдает от лёгкой формы клептомании. Если избавиться от вещей мамы у неё не хватает духа, то поднять понравившийся светильник с улицы или утащить карандаш в лифте у неё получается с завидной лёгкостью. Карандаш, как не трудно догадаться, принадлежит Джону, но, чтобы этот графитовый инструмент для письма не остался единственным, чем связаны герои, на помощь приходит лучшая подруга Роз, также недавно пережившая потерю любимого человека (мужа). «Общие интересы», – заявляет она, но, не успела Дорис воскликнуть, как ей узнать о интересах молодого человека, которого она совсем недавно встретила в лифте, как её внучка Вивиан уже «пробила» Джона Фримонта по Фэйсбуку. Узнав, что слушает, что любит и что читает её объект страсти, Дорис переходит от слов к действию.

Чудаковатое и очень обаятельное кино с первоклассной актёрской игрой Салли Филд. Достойный представитель жанра мамблкора с не покидающим при просмотре ощущением забавной неловкости. Под конец становится немного прямолинейно и предсказуемо, но на общем впечатлении от фильма это не особо сказывается.