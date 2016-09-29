{ 29 сентября 2016 }

Кто-то кому-то обязательно яйца лижет

Рубрики: [Кино]  [Мнение]  
Метки: ,

Сарик Андреясян

Сарик Андреясян снимает веселое дурацкое кино, виртуозно пользуется волапюком, знает, что такое «ажитато», ненавидит триллеры, хихикает над Д. Бэкхемом, очень нравится себе, не чуждый надуванию щек, когда речь заходит о братьях Коэн, выше которых он ставит комиксы и тематические видео с юными азиатками.

Если при нем вас угораздит признаться в любви к означенным братьям К., он может возопить: «Держите меня семеро!» и раздраконит вас.

Автор кошмаров под названиями «Мамы», «Беременный» и «Тот еще Карлосон!» полагает, что восхищение картиной «Старикам тут не место» – декларация о том, что у вас ни мозгов, ни вкуса.

Андреасян просто переполнен уверенностью, что для людей снимает только он, а, например, скуловоротные коллизии Звягинцева о препирательствах человека с высшими силами и окаянным бытием интересны только зашоренным псевдоинтеллигентам или чмырям, которым очень хочется сойти за умных.

«Надменные придурки, других подробностей я о них не знаю и знать не хочу».

Обороняя своего безобразного (Миша Галустян, любимая атомная бомбочка, прости!) «Карлосона», Сарик говорит Отарику, что, например, его племянники смотреть советского «Карлсона» не могут, прям плюются: «некрасиво, пастельно, скучно».

Вы слышали: «СКУЧНО»?!

Но советскому «Карлсону» еще повезло, он просто «некрасивый и скучный», а взять Уэса Андерсона, которого и у нас любят за иронию и гротеск.

Андерсон, по убеждению Андреасяна, производитель говна, а «Королевство полной луны» – «высшая степень дебилизма».

Кино должно быть, что ли, сервильным в рассуждении зрителя, образец (Н. С. Михалков, заметьте, это не я сказал!) – ранний Адам Сандлер, «где кто-то кому-то обязательно яйца лижет: вот это понятно, это работает».

По мнению Сарика, «работает» – это когда «баблоса много зарабатывает».

При этом Саша Барон Коэн – тоже козел, потому что его юмор, глупейший, – юмор за гранью добра и зла, СБК летает очень низко, не то что… Околичностей Сарик не признает, ловко оперируя высокотурбулентным армагеддон-глоссарием.

3ащищая, например, ублюдочный фильм «Гитлер капут!», он не обинуясь находит слова: «Это ж пародийный трэш, хмурые вы невежи. Предъявлять человеку претензию за то, что этот фильм ему понравился, это все равно что упрекнуть его в том, что он махнул на пляж загорать».

Говоря про творческий метод, Андреасян с удовольствием открывает, что это он придумал торт «Гей Михайлович» и смотрит довольно: «Нет у вас методов против Коли Сапрыкина!».

Тут же достается Вуди Аллену: «он прост, как две копейки», и этот факт заставляет, конечно, с одной стороны, заподозрить автора референции в злоупотреблении беленой, а с другой стороны, назвать означенный торт столь затейливо – тоже, знаете, недюжинный креативчик потребен.

Не забывайте: этот человек в фильме «Служебный роман. Наше время» роль секретаря Калугиной препоручил Паше Воле, «опаленному снаружи, раскаленному внутри».

Андреасян отчетливо сознает: «мои фильмы не пересматривают. «Беременного» пересмотреть… ну, я не знаю, кем для этого надо быть».

Я подсказываю: идиотом.

Режиссер, которого Н. Михалков назвал «главным злом русского кино», смеется; слово ему нравится.

Нравится ли фильм?

Отар Кушанашвили


Похожие посты:


  1. Броуди и Брюстер замышляют «Ограбление по-американски»

    2. Броуди и Брюстер замышляют «Ограбление по-американски»

    В триллере «Ограбление по-американски» снимутся оскароносец Эдриан Броуди, Хейден Кристенсен, Джордана Брюстер и бывший рэпер Эйкон. Фильм станет ремейком картины 1959 года «Большое ограбление банка в Сент-Луисе». Режиссером картины станет Сарик Андреасян, известный отечественному зрителю комедиями «Служебный роман. [Читать...]


  2. Завершены съемки молодежной комедии «Остров везения»

    3. Завершены съемки молодежной комедии «Остров везения»

    Компания Enjoy Movies завершила съемки молодежной комедии «Остров везения». Основные работы прошли в Таиланде, где главные актеры – Роман Юнусов, Светлана Ходченкова, Анна Хилькевич и Агния Дитковските – провели почти месяц. По окончании съемок в Таиланде группа переместилась [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««

﻿