Компании Майкла Джексона обвиняют в содействии педофилам

Американский хореограф Уэйд Робсон обвинил принадлежавшие певцу Майклу Джексону компании MJJ Productions и MJJ Ventures в потворстве педофилии. Хореограф подал против них иск, утверждая, что они способствовали сексуальному насилию над детьми, сообщает NME.

- MJJ Productions совершала самые изощренные операции в области сексуального насилия над малолетними, какие только можно себе представить, — заявил адвокат истца Винс Финальди.

По его словам, фирма выполняла двойную функцию: формально она продвигала музыку Майкла Джексона, а втайне помогала певцу получать доступ к детям.

Финальди также назвал усадьбу артиста Неверленд хорошо устроенной ловушкой.

- Она была специально построена, чтобы привлекать детей, которых Джексон мог обхаживать, — уствержает адвокат.

Представитель MJJ Productions отказался комментировать иск, а источник из окружения наследников Джексона назвал обвинения Робсона «слишком глупыми, чтобы на них реагировать».

Это уже не первый иск Уэйда Робсона против «короля поп-музыки», скончавшегося в 2009 году. Примечательно, что первый иск, в котором хореограф обвинил Майкла Джексона в домогательстве, тоже был подан после смерти певца. В возрасте пяти лет он познакомился с Майклом Джексоном и провел в компании певца восемь лет. При этом во время судебного процесса над Джексоном в 2005 году Робсон заявлял, что артист не совершал по отношению к нему никаких действий сексуального характера. Однако в 2013 стал утверждать противоположное, и подал иск против наследников Джексона, который был отклонен судом.