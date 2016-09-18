{ 18 сентября 2016 }

Стиви Уандер и Кристина Агилера выступят на концерте памяти Принса

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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Концерт памяти Принса пройдет в городе Сент-Пол 13 октября 2016 года. Его участниками в числе прочих станут Стиви Уандер, Кристина Агилера и Чака Хан, сообщает Associated Press. На сцену также выйдут Джон Мэйер, Тори Келли, Анита Бейкер, Люкс Джеймс и музыканты, работавшие с артистом.

Билеты поступят в продажу 19 сентября, они будут стоить 19,99 – в честь хита Принса «1999».

Изначально планировалось, что шоу памяти Принса состоится в родном городе музыканта – Миннеаполисе, однако в итоге было решено провести мероприятие в городе Сент-Пол.

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