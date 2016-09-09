Удивительное дело.
Сначала министром образования – вместо очередного лощеного менеджера-робота с калькулятором в глазах – стал реальный преподаватель и научный работник, да и вообще человек с явно искренними правоконсервативными взглядами, человек, а не «функция образовательных услуг».
Теперь вот детским омбудсмэном – вместо еще одного гламурного сгустка – стала жена священника и мать шести детей.
А ведь я уже привык, что обязательным условием пребывания на любых должностях в рамках режыма является полное отсутствие интереса к чему-либо, кроме бабла, ну и гладкая пустота стеклянных глаз, излучающих «эффективность».
Но что-то пошло не так.
И если так дальше пойдет, если Путин останется до 2024 года и ссора с Западом останется на своем месте, мы что же – получим настоящего музейщика министром культуры?
И директора какого-нибудь совхоза или фабрики – министром в экономический блок?
В последнем случае, мне кажется, небо упадет на землю.
Но что-то явно меняется.
Власть потихонечку, по копеечке, но начинает перерождаться.
Только бы хватило времени.