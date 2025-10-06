В списках не значился

Мне неоднократно говорили, что смотреть это не надо. Но разве ж я послушаю? Мне всегда надо своими руками все потрогать. Тем более, что я много раз обжигался на чужом и даже на общественном мнении. Когда люди ругали то, что мне понравилось и наоборот – восторгались тем, что я счел по просмотру полной хренью, набитой косяками. К сожалению, на этот раз общемнение оказалось полностью право. Это просто-напросто плохо сделанный фильм. Зачем было нужно переснимать историю Васильева, по которой в далеком уже 1995 году, когда кино находилось в полной этой самой, был снят очень хороший фильм «Я русский солдат»? Обычно на такой вопрос есть два ответа, не считая циничного «денег дали, надо пилить» Это «новое прочтение, мы нашли новые смыслы в первоисточнике, которые не раскрыты в первом фильме» и «появились новые технические возможности, чтобы раскрыть тему совсем другими гранями, чтобы прям УХ!» Я не верю в то, что Машкову, который тут один из продюсеров, или Вайнштейну, которому нет никакого смысла пилить бюджет, он их сам формирует – целью были банальные деньги. Но, черт возьми, с точки зрения новых смыслов никаких изменений в фильме нет ни по сравнению с «Русским солдатом», ни с книгой Васильева.

Техническое исполнение? Да, «Русский солдат» в этом плане гораздо проще. Но вся беда в том, что техническое исполнение – это как раз то, что в новом фильме просто-напросто ужасно. Мало того, что оно бездушно и убивает напрочь ощущение сопричастности к происходящему на экране, так оно еще и тупо плохо исполнено. Безумное мельтешение камеры, пролеты вверх-вниз-сбоку-сзади, жуткие фильтры, бесконечные рапиды, слоумо, субъективные камеры и компьютерные примочки – оператор и режиссер, кажется, использовали абсолютно все, до чего смогли дотянуться. Выглядит это, как новогодняя открытка, сляпанная человеком, впервые увидевшим компьютер и натолкавшим в нее все возможные картинки, шрифты и эффекты. Только еще и в движении, отчего очень быстро начинает подташнивать. И это странно, потому что оператор на фильме был более чем профессиональный и другие фильмы он снимал нормально и качественно.

Но Бог с ним, с визуалом. Гораздо страшнее то, что фильм не сложился. Вроде бы и играют актеры неплохо, но почему-то не возникает сопричастности, т.н эмпатии. В эмоциональном плане фильм напрочь проигрывает снятому в привычной «советской» манере «Русскому солдату». Наверное, слишком много красивостей. А в историческом плане «Брестская крепость» стоит над ним огромной глыбой, как танк над велосипедом. Да и в постановочном плане тоже. Яростные рукопашные схватки в «Крепости» сделаны так, что ты сам впиваешься пальцами в подлокотники кресла, будто участвуешь в рубке. А в «Списках» они похожи на кадры из компьютерной игры.

Возможно, причиной всему выбор режиссера и сценариста. У них обоих за спиной есть очень неплохие проекты, но практически все они сериальные. А это очень разные работы. В кино очень большую нагрузку несут образы, а в сериалах важно все подать максимально подробно и в ходу многочисленные линии и большое количество персонажей. Я могу ошибаться, но, на мой взгляд, именно эти ошибки стали причиной неудачи в «Списках». Авторы – и сценарист, и режиссер – сохранили приверженность к сериальной подаче материала, но, дорвавшись до полного метра, расцветили его «дорахо-бохато» рюшечками, ошибочно решив, что именно это отличает высокобюджетный фильм от сериала. Реально им удалась только финальная сцена. Нет, я не про коридор почета от фашистов. А про сам образ вышедшего из подземелий крепости солдата. Его облик похож на облик Христа после Страстной пятницы – изможденное лицо и глаза, глядящие куда-то в вечность. Кому-то это может показаться слишком лобовой метафорой, но, во всяком случае, это то, чем работает полнометражное кино – образ.

Оценка — 6