© Газета «Новый Взгляд» { 22 апреля 2022 }

«Френдзона» — «Кусай». Последний трек группы

Рубрики: [Музыка]  [Рецензия]  

Френдзона «Кусай». Последний трек группы

2022, «Френдзона»

Оценка: 7 из 10.

Группа «Френдзона» на днях объявила о своём «закрытии», выпустила прощальный трек и дала последний концерт (ещё один, самый последний, скоро состоится в Петербурге). Причины распада музыканты объяснять не стали — прощание вышло тёплым, трогательным и вовсе не пафосным. Финальная песня «Кусай» тоже обошлась без подведения каких-то итогов и выглядит довольно проходным номером «Френдзоны»: просто очередная композиция, вот только больше никаких композиций не будет. Впрочем, проникнуться торжественностью момента под «Кусай» всё равно не получается, сколько ни слушай.

Но если ставить оценку не за трек, а за всю четырёхлетнюю карьеру «Френдзоны», там выйдет никак не меньше восьмёрки по 10-балльной системе. Группу собрал Владимир Галат, который планировал стать популярным рэпером и воспринимал «Френдзону» как побочный продукт. Поэтому поначалу коллектив населяли виртуальные персонажи: Галат назвался Кроки Боем, Виктория Лысюк скрывалась за образом порочной старшеклассницы Мэйби Бэйби, а Глеб Лысенко стал нервным и романтичным Мэйклавом. Однако дела пошли так хорошо, что Галат забыл о своих рэп-притязаниях, и развиртуализация не заставила себя ждать. «Френдзона» удивительно точно воссоздавала в песнях заботы и мечты познающих мир тинейджеров, попутно создавая очень запоминающиеся хиты. Естественно, некоторые тинейджерские «загоны» изрядно напугали родителей, поэтому обеспокоенная общественность начала борьбу против концертов группы. Это только повысило популярность проекта — о группе узнали даже те, кто её поначалу не заметил.

Последняя песня «Френдзоны» явно не хит, но в принципе неплохо иллюстрирует их стилистику, а также даёт возможность всем троим напоследок выступить в своих фирменных амплуа. Галат и Лысенко продолжат заниматься музыкой, но конкретные планы пока не озвучивали. Вика останется Мэйби Бэйби и скоро представит сольный альбом (в 2018 году у неё выходит шестипесенный макси-сингл). Вика остаётся Мэйби Бэйби — а могло ли быть иначе, если она на протяжении четырёх лет никогда не выходила из этого образа ни на сцене, ни в соцсетях. В свои 26 она по-прежнему очень органична и с крылышками за спиной, и в голубом парике, так что время расставаться с персонажем явно ещё не настало.

 

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