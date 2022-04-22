Burito — «Гранатовый сок»

2022, Первое музыкальное

Игорь Бурнышев, он же Гарик Burito, всю свою сольную «постбандерасовскую» карьеру выпускался на лейбле Velvet Music, а теперь перешёл на «Первое музыкальное». Шестипесенный мини-альбом «Гранатовый сок», похоже, выпущен в основном затем, чтобы обозначить эту профессиональную перемену. Он не очень похож на предыдущие полнометражные пластинки Burito, которые, как правило, включали в себя пару десятков треков, в том числе те, в которых Гарик просто читал свои стихи.

На «Гранатовом соке» стихов нет, а также, в отличие от прежних альбомов, нет замысловатой концептуальной идеи. Некая аннотация есть, но она выглядит не столь концептуально, сколь абстрактно («Гранатовый сок» — отражение пережитого и переживаемого, зыбкого и слишком реального, скрытого и явного опытов автора»), ничего не сообщая о содержании альбома по сути.

Между тем, то ли смена лейбла вдохновила Игоря, то ли он специально придержал в закромах несколько удачных песен — но почти каждый из шести треков по-своему хорош, хотя от своего индивидуального стиля Burito далеко не отходил. Открывающая диск заглавная вещь с аккуратным использованием христианских образов тут, пожалуй, наиболее хитова, но и «Дышится», и «Не улетай», и «Пули» тоже звучат очень ладно, и у них наверняка найдутся свои поклонники. Песня «Ритмы людей» более полистилична — возможно, в силу своей густонаселённости: в её записи вместе с Burito приняли участие Demafra и проект Оксаны Устиновой 108VIBE, поэтому тут намешано много разных «вайбов», в том числе урбан и регги. Мешанина занятная, но несколько сбивает, если предыдущие треки заставили вас плыть за Burito «по волнам, по волна-волнам». Финальная «Как дым» тоже сделана скорее мотивационно, чем мечтательно; с моей точки зрения, это минус, но, возможно Гарик слишком хотел доказать новому издателю, что он заполучил разностороннего мастера.