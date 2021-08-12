Новое разоблачение британскими журналистами арабской и русской служб ВВС (абберевиатура латинская) происков Москвы, на сей раз в Ливии, удачно подоспело (или было приурочено) к российско-китайским учениям, которые, как известно, для безопасности Соединённого Королевства — первая угроза. Отличный информационный повод! В распоряжении редакции британской информационной корпорации оказался планшет, который по ИХ мнению принадлежал наёмнику из «Группы Вагнера», таинственного русского военизированного подразделения, которое, естественно, действует по всему миру, выполняя спецзадания русского президента. Не очень понятно, кто такой Вагнер, но это, судя по всему, исконная и распространённейшая в нашей стране русская фамилия.

У автора, кстати, дедушка был именно, что Вагнер. Лев Абрамович Вагнер.

Инженер-полковник, арсенал в Сталинграде строил и базы ВМФ, в том числе в конце войны в Севастополе и после неё на Камчатке. В «Спецстрое» работал. Наверняка при желании какую-то связь с «Группой Вагнера» проследить можно. Подарим идею англичанам. Так вот, планшет был фирмы «Самсунг», что мало о чём говорит. Если б «Роснано», была бы хоть какая-то зацепка, но тот был, судя по всему, ведомством Чубайса произведен в одном экземпляре — под его встречу с президентом. Да и был ли? Как-то он очень уж быстро в пространстве рассосался, вместе с немалыми деньгами, которые под него были выделены. Но это уже история совсем из другой сказки. А вот в том планшете, который получили британские журналисты, столько интересного нашлось!

Там и карты были, и схемы, и много чего насчёт минирования пригородов Триполи, и позиции каких-то чижиков, многие из которых, явно по чистой случайности, были поименованы так же, как потенциальные русские наёмники на Донбассе, в украинской базе «Миротворец»… То есть одни и те же люди, с одними и теми же позывными, исходя из британской логики, носились между Донецком, Луганском и Триполи, не забывая оставить в подарок журналистам Её Величества максимально разоблачающие их улики. То есть, по версии англичан, были они и, судя по всему, остаются, совсем ку-ку. Поскольку помимо помянутого планшета с информационной начинкой на уровне армейского штабного генерала, ливийцы передали англичанам ещё и список закупаемых для тех же наёмников вооружений.

Список был на многих страницах, естественно на русском языке. Самая естественная для наёмников вещь, которую непременно надо было оставить именно там, где на неё должны были совершенно случайно наткнуться какие-то арабы, судя по всему, знающие русский достаточно хорошо, чтобы понять, что это такое и передать список союзным им англичанам. Прямо, как в истории со Скрипалями и «Новичком» или с тем же «Новичком» и Навальным. Очень кинематографически выигрышный сюжет. Хоть завтра можно фильм снимать. Не зря про Джеймса Бонда британские ребята изначально всё придумали. Жалко только, что в планшете нет номеров мобильных телефонов Петрова и Боширова, а также их переписки с Путиным, насчёт того, как Россия в выборы в США вмешивалась. Было бы ещё круче.