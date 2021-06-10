«Али Баба и 40 разбойников» под открытым небом

Легендарный кукольник Сергей Образцов задумал создать парк-театр еще в 70-е годы. Но только сегодня его мечта воплотилась в жизнь — Образцовпарк открыл летний сезон в день защиты детей и принял первых посетителей. Территория около знаменитого на весь мир Театра кукол превратилась в огромную площадку для спектаклей под открытым небом, а ещё фестивалей, выставок, концертов и мастер-классов, которые будут интересны для всей семьи.

После возложения цветов к памятнику Сергея Образцова под звуки оркестра внучка создателя театра, режиссер-постановщик Екатерина Образцова и главный режиссер театра Борис Константинов пригласили гостей в парк.

В праздничный день посетители парка прогулялись с Андерсеном и попали в любимые сказки. Интерактивное театрализованное представление «Прогулка с Андерсеном» в постановке режиссера-хореографа Елены Порошиной с участием детских театральных коллективов и артистов Театра кукол им. С. В. Образцова увлек каждого посетителя. Юные мечтатели и их родители встретили любимых героев: Пастушку и Трубочиста, Дюймовочку, Принцессу на горошине. Дети растопили холодное сердце Снежной королевы. А она не отказала им в угощении, конечно, мороженым.

Моделирование одежды из бумаги, строительство замков из огромного разноцветного лего, знакомство с преподавателями Детской театральной студии Театра кукол Образцова — программа праздника была интересной и насыщенной. А еще ребята приняли участие во флешмобе «МИР — один для всех!»: юные художники разукрасили цветными маркерами большую открытку телеканала «МИР».

Ближе к вечеру на площади парка развернулся самый настоящий восточный базар — с угощениями, живым этническим концертом и зажигательными танцами кукол-красавиц. Труппа театра представила под открытым небом и любимый у детей и взрослых спектакль «Али Баба и 40 разбойников». После спектакля всех ждал еще один сюрприз — ароматный плов.

— Сергей Образцов мечтал, чтобы парк был живым и динамичным, наполнен радостью и детским смехом. Мы планируем в течение всего лета проводить тематические мероприятия для детей и для взрослых, для семейной аудитории, — поделилась директор театра Елена Булукова.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Фото автора.



