Пари между Ангелом и Мефистофелем

История доктора Фауста, заключившего договор с Мефистофелем, вот уже несколько столетий вдохновляет литераторов, живописцев и, конечно же, композиторов. Разные произведения, прочтения и трактовки объединяет то, что все они написаны мужчинами, женщина в них предстает как объект, как игрушка в руках Мефистофеля.

Мы предлагаем новое прочтение древней легенды. Действие перенесено в наше время, как и главная героиня. В Противоборство с силами Тьмы вступает хрупкая Маргарита. Смелая идея принадлежит писателю и драматургу Ирине Шаниной, музыку к либретто пишет композитор Татьяна Шатковская.

«Нравственный выбор человека — выбор между добром и злом — тема почти всех моих книг. История, положенная в основу либретто, очень личная. Если говорить о жанре произведения, то опера «Ангел, я и Мефистофель» — интеллектуальная комедия. Ведь история повторяется, сначала как трагедия, потом как фарс. Невозможно просто перетащить средневековый сюжет в XXI век. У нас другой жизненный опыт и, благодаря развитию банковской системы, многие из нас уже читают текст, что прописан в контракте мелким шрифтом» — Ирина Шанина.

В новой опере многое будет впервые — впервые оригинальная оперная версия на русском языке, до этого к теме Мефистофеля обращался только Шнитке, но его опера изначально написана на немецком.

Еще одно «впервые»: как правило, тема Зла в операх очень эффектна, чего нельзя сказать о теме Добра. В «Ангел, я и Мефистофель» герои, олицетворяющие Добро и Зло имеют одинаково мощные партии. При этом романтичная тема вальса принадлежит Мефистофелю, что касается Ангела, то такого оперная сцена еще не слышала. Композитор Татьяна Шатковская сталкивает разные музыкальные стили, жанры, сочетая, казалось бы, несовместимое.

В партии Мефистофеля выступит молодой певец Василий Фунтиков (бас). Партию Ангела исполнит Михаил Новиков (тенор). В партии Маргариты зрители услышат Наталью Кириллову (меццо-сопрано). Все они — артисты Новой оперы.

У Гёте история начинается с пари на душу Фауста между Господом и Мефистофелем. Маргарите, как и Фаусту, подписавшему договор с Мефистофелем, предстоят преодолеть соблазны, набор которых не меняется от века к веку: любовь, успех, деньги. Но Мефистофель, привыкший иметь дело с мужчинами, не учел особенности женской психологии. К тому же современная Маргарита совсем не та Гретхен, которую несколько столетий назад соблазнил и бросил Фауст. С самых первых минут встречи Маргариты и Мефистофеля история разворачивается иначе. Чем закончится их противостояние?

Предлагаем Вашему вниманию фрагмент оперы «Ангел, Я и Мефистофель» дуэт Ангела и Мефистофеля «Заключение пари».



