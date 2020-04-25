Павел Прилучный налаживает отношения с девушкой

Первый трейлер фильма «Тень звезды» был обнародован 23 апреля 2020 года. Главный герой истории — рэпер Нэйм (его играет Павел Прилучный), который на пике своей славы приезжает на гастроли в Санкт-Петербург. Но с ним сразу начинают происходить неприятности: сначала кончает жизнь самоубийством его фанатка, а затем на артиста совершается покушение. Тогда его менеджер (Кирилл Нагиев) решает нанять телохранителя, которым оказывает девушка по имени Саша (Александра Черкасова-Служитель). Она профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно, да и клиент ей попался с характером. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Однако она узнала слишком много, и музыканту приходит время спасать своего телохранителя…

В фильме режиссера Дмитрия Губарева также снялись Юлия Франц, Владимир Сычев, Надежда Мельникова и другие. Саундтрек написали рэпер Нигатив (Владимир Афанасьев) и актер и музыкант Павел Штонденко. Выход картины «Тень звезды» в российский прокат намечен на осень этого года.