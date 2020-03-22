ПРОЛОГ

Серую реальность преобразовывать в высокую метафизику — вот какого умения я добиваюсь. Чтобы даже этот, настоящий обзор транслировал чистую музыку сфер. Все, что я делаю здесь и на тиви, и в Сети, — все это суть профилактика тотального разлада с миром, что является проблемой каждого третьего. Чтобы быть, стать истым Отариком, надо истово-неистово, в поте лица, работать, даже когда кажется, что силы на ущербе; чудесам нет переводу, а я — за чудеса рукотворные. У каждого из нас есть чудесные помощники: книги, музыка, кино. И, пардон, чудесный проводник, даже расчудесный.

СЕРИАЛЫ

“НАРКО: МЕКСИКА”. Один из моих любимейших сериалов, не превращающийся в ходульный вот уже несколько лет, что для цифровой реальности целая вечность. Подбор актеров — выдающийся. Сериал — не агитка, не манифест, а именно что глубокое высказывание о том, как любой преступник-делинквент доходит не до ручки даже, а до тотального разлада с миром и с собой.

“ГОДЫ”. Важный, важнецкий сериал ВВС ОNЕ. Жанр антиутопии, предполагающий и эсхатологическую тональность, и пулеметные горлопанские эскапады, и специальный британский юмор, и изящные умопостроения, разумеется, казуистические, и поползновения людей, чью природу не переиначить, обрести счастье, мир, покой. История большого семейства на фоне свихнувшейся эпохи. Насладитесь ЭММОЙ ТОМПСОН в роли Трампа в юбке.

“ДРЯНЬ”. Забыл уточнить, как величать протагонистку: в репортажах со всех церемоний ее заковыристое британское имя я встречал чаще, чем в фильмах Тарантино бьют рожи; она сделалась чрезвычайно важной птицей, покуда играла скунса, едва ли не самого зловонного в истории, но при том претендующего на звание авантажной твари с золотым сердцем. Когда — и очень часто — ее хочется казнить-четвертовать-колесовать, суккуба пускает в ход глазки с поволокой на мокром месте. Сериал — отрада и услада для женоненавистников и мизантропов.

ФИЛЬМЫ

КЛАССИКА.

“ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА”

Любое кино, изготовленное ДЭВИДОМ ФИНЧЕРОМ, можно с немаленькими основаниями назвать гениальным. Любой его фильм оборачивается глубокой притчей о природе и становлении зла, отражающей кризисом общества, инфицированного бездушием и фарисейством. Я самым высоким образом ценю тандем ДЭНИЭЛ КРЕЙГ-РУНИ МАРА как едва ли не самый авантажный и благословенный в истории кино. Молекулярный состав сердец и умов фильм, может, и не меняет, но производит неизгладимое впечатление.

“ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ”

Что поделать, после, ввиду и в контексте шедевра, снятого Финчером (см. выше) с баснословным дуэтом Крэйг-Мара, без компаративного анализа не обойтись. Это настолько кромешная неудача, такой оглушительный афронт, что не мешало бы режиссеришку, а за компанию и сценариста, а за походом и актеров с продюсерами швырнуть в холодную на пятнадцать суток. КЛЕР ФОЙ (“КОРОНА”) очень хочет быть, как Мара, воздержной в эмоциях, но даже внешне не походит на отпетую анархистку. Интенция может быть сколь угодно благородной, но если, на то она и интенция, но когда Крэйга меняет миляга без потенции, о каком кино может идти речь?!

“СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ”

Когда речь заходит про РОБЕРТА РЕДФОРДА, нашего с моим Брэдом Питтом Идола, я становлюсь невоздержным в эмоциях. Вот это карьера! Он играл и простодушных парней, и барочные характеры, и миляг, и таких лиходеев, наблюдая за которыми только и оставалось восклицать: “Силы небесные!”. Наблюдать за Редфордом в любой роли — отдельное, особенное удовольствие. Здесь он играет находчивого старикашку, грабящего банки. Обратите внимание на СИССИ СПЕЙСЕК: тоже ветеран и тоже огонь.

“ПЕСНЬ ЗАКАТА”

Я с благоговением отношусь к такому кино — эпическому; такое кино теперь снимают раз в сто лет. Героиня, рассказывающая о своей тихой, но духовно, душевно переполненной жизни, словно заявляет: “Я — искатель приключений в мире снов и слов и их значений”. Этот фильм надо смотреть с надлежащим терпением — только в таком разе он одарит вас плодотворнейшим самоощущением полнокровного жизнеприятия.

“ВЛАСТЬ”

Сколько могу иметь мнения, КРИСТИАН БЭЙЛ — мало того, что один из самых трудолюбивых актеров, так еще и один из самых выдающихся; заправский артист. Вроде бы фильм про отпетого аспида, но он не проникнут атмосферой безысходной печали. Фильм блестяще иллюстрирует аксиому, что все политики за редчайшим вычетом суть вульгарнейшие существа, филистеры, дорогостоящие возбудители дешевых страстей. Будь я режиссером, снял бы мощнейший памфлет о Медведеве, хотя… много чести.

“ФОРД ПРОТИВ ФЕРРАРИ”

Послушайте ОТАРИ. Во-первых, и это самое простое и самое очевидное: дуэт ДЭЙМОН-БЭЙЛ суть экстатическое явление. Бэйл вообще — из тех, о ком говорят: на одном плече — ангел, на другом плече — черт. Один — олимпиец, второй — псих. Повторяю: одно удовольствие разглядывать их. Мне лично на машины начхать, а вот столкновение характеров и идеологий — это да, это я страсть люблю. А этого в картине вдосталь, хоть картину снимал и не ДОСТАЛЬ.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

“ТИНА КАРОЛЬ. ИНТОНАЦИИ”. КАНАЛ “1+1″. С благоговением отношусь к настолько, как Тина К., одаренным людям, которая, будучи прехорошенькой, на сцене преображается, преображая пространство вокруг себя, в атомную бомбу, изобретшую петлевую квантовую гравитацию. В рамках (если такие рамки вообще есть) той вокальной парадигмы, что ей дарована, она, когда поет, изощренная и виртуозная, как казуистические построения схоластов (пардон, обожаю сериал “Хорошая борьба). Но что касается самого фильма, редкой птицы в наших странах, в нем никаких казуистики и схоластики нет: есть красивая и умная Женщина, которая “пришла и говорит”; иногда анимато, иногда не справляясь с меланхолией, но всегда — от души, а это бесценно. Это ведь очень деликатный, очень опасный жанр — душевные излияния народных любимцев, здесь рукой подать до фальши. Но Кароль — настоящая, а сам фильм — значительное достижение моих украинских коллег-товарищей.

МУЗЫКА

БИЛЛИ АЙЛИШ

“Отношусь с почтением, но на дистанции”, — сказал бы незабвенный ПЕТР ВАЙЛЬ. А евойный многолетний соавтор АЛЕКСАНДР ГЕНИС по несходному поводу написал: “Задирается от трагической неуверенности в себе”. С другой сторон, миф о БА приобрел космогонический размах, настолько космогонический, что, если начнешь наводить критику, сразу заявят, что ищешь блох. А после песни “LISТЕN ВЕFОRЕ I GО” и критиковать не особенно хочется. У меня не сложилось впечатление, что музыка для юной девы стала воздухом, которым она дышит, что она одержима музыкой. Судя по песням, она витает в эмпиреях, но, если у нее и нет богатого эмпирического альковного опыта, она мастерски его имитирует. Справиться ли она с бешеным успехом? Кто ж знает; знаю только, что шансов немного.

ВТS. “МАР ОF ТНЕ SОUL. РЕRSОNА”

Девочки благоговеют пред смазливыми, но отталкивающе одинаковыми корейцами, но по сравнению с ТАКЕ ТНАТ, ВSВ, ‘N SYNС и ирландскими моими любимцами это беспросветное дерьмо. “М-ВАND” на этом маловыразительном фоне кажутся группой “ОNЕ DIRЕCТIОN” с текстами от Бориса Гребенщикова. Атомные живчики, которых не интересуют лифчики-если только на себе и на неотличимом друге, с удовольствием заменяющем подругу, обожающую маршрут “по кругу”.

SОN LUХ. “ВRIGНТЕR WОUNDS”

Из вменяемых людей ходивших по луне больше, чем тех, кто скажет, что это качественная музыка. Как будто Брайан Ферри наглотался лизергиновой кислоты и ополоумел.

ПЕСНЯ НАВСЕГДА. ГАРИ БАРЛОУ. “FОRЕVЕR LОVЕ”

Совершенно, категорически, абсолютно недооцененная песня моего любимца. Почти совершенная песнь про любовь, возведенную в абсолют. Столько благоговения пред Любовью! Всякий раз ком в горле. Мое спасение после развода.

ПЕСНЯ. БИЛЛИ АЙЛИШ. “NО ТIМЕ ТО DIЕ”

С благоговением констатирую, что барышня хоть и занята очевидными поисками себя, так же эксплицитно растет. Получить ангажемент в баснословную сагу с бесподобным ДЭНИЭЛОМ КРЕЙГОМ — это, знаете ли, высшая лига. И сама песня убедительна, как программа “КАКОВО?!” и сериал “НАРКО”.

ПЕСНЯ. FIОNА АРРLЕ. “ТНЕ WНОLЕ ОF ТНЕ МООN”

С надлежащим восторгом объявляю: ОТКРЫТИЕ. Ежедень — мне не лень — ищу источники вдохновения. Нашел. Медитативное начало, потом анимато, за ним крещендо — и ты готов к приключениям.

ПЕСНЯ. “СПАСИБО ТЕБЕ”. ЮРИЙ ШАТУНОВ

ЮРА — моя давняя любовь, которую я не предаю. Песня прекрасна, как мои бутады в программе “КАКОВО?!”, которая учит тому же — к тому же еженедельно: сохраняй достоинство, отариков воинство!