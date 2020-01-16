ПРОЛОГ

Мне в этом году 500 (пятьсот), у меня гуттаперчевая рожица, я занозистый старикашка, которому не нужна слава Герострата (которая, в свою очередь, жребий кастратов), а нужно, как и всем, разумение, нужно, как и вам, уважение. От природы неказистый, по природе я добрейший вахлак, враг идиотов, не боящийся даже эпических неудач, потому как каждая неудача суть урок, а ученик я славный, по части усердия я в нашей местности главный.

Начните год с автошаржа, это тоже полезно, слишком серьезное отношение к себе чревато мерцательной аритмией.

И пусть и нас не мИнет эпическая удача!

СЕРИАЛЫ

«АТЛАНТА».

ДОНАЛЬДА ГЛОВЕРА я полюбил еще по недооцененному у нас сериалу «СООБЩЕСТВО» с шутками гораздо выше качеством, чем те, на которые способен Чарли Шин: «Может, я и тупой, ребята, но я не дурак».

Гловер из ОТАРИКОВ, у которых в руках все спорится: его «Атланта» — умопомрачительная амальгама доброго юмора, нещадной сатиры, солдафонской скабрезности и щемящей меланхолии.

Блестящая работа.

Жаль, всего два сезона.

«ШУЧУ».

И еще раз про это сериал.

Непроходимо меланхолический, местами непроглядно тоскливый, временами невыносимо неприглядный.

Но ни разу не докучный.

Главное помышление — любовь убивает, но только она и спасает.

Блестящая работа ДЖИМА КЭРРИ И МИШЕЛЯ ГОНДРИ.

«БЛАГИЕ ЗНАМЕНИЯ».

Прелестный сериальчик — это вам говорит ОТАРЧИК — о том, как Ангел и Демон образуют амальгамную коллаборацию, чтобы предотвратить Конец Света.

Уровень сериала таков, что в нем даже закадровый голос принадлежит ФРЭНСИС МАКДОРМАНД, достопочтеннейшей, способной спасти любой мертвый и мертвящий фильм.

МАЙКЛ ШИН и ДЭВИД ТЭННАНТ, играющие соответственно Ангела и Демона, бесподобны: оба сильны по части аттицизма и не шибко жалуют аскезу.

Маркированные — «Добро» и «Зло» — харизматики объединяются в битве за мир, который они сами маркируют полярными знаками, — вот что делает этот сериал достопримечательным.

В кататонию вы не впадете, но несколько часов удовольствия вам гарантированы.

«ЭТО МЫ».

Гимн сентиментальности, снятый в эпоху тотального ея упадка.

Сериал для тех, кто, солидарный, смеется над классическим «бывал человеком не больше одного часа в сутки».

Понимаете, мне важно знать, что сердечных людей много, и много больше, чем угрюмых невротиков с девиациями.

Сериал смотреть — когда кругом ни зги, совсем невмоготу.

ФИЛЬМЫ

ФИЛЬМ НАВСЕГДА.

«ЗЕЛИГ» ВУДИ АЛЛЕНА.

По-настоящему эпическая удача — этот фельетон про человека-хамелеона.

У Аллена, как известно даже в Ирландии, рожа — сама по себе уже сюжет.

Но и ты светлеешь рожей, когда смотришь это великолепие со сбивающими с ног самоиронии и желчи в рассуждении идиотского устройства мира.

ФИЛЬМ НАВСЕГДА.

«НЕПРОЩЕННЫЙ».

Я обожаю КЛИНТА ИСТВУДА с того момента, когда он произнес, отвечая на вопрос, о чем он мечтает глобально: «Я хочу, чтобы все оставили друг друга в покое».

Иствуд пишет историю битвы человека за человеческое в себе неспешно, как Джанни Моранди поет баллады.

Иствуд — и это известно даже Тине Канделаки — может, способен любую историю превратить в катарсис.

«Ты убивал женщин и детей!» — «Да, я убивал женщин, детей я тоже убивал. А теперь убью тебя за то, что ты сделал с Недом».

Благими намерениями вымощена дорога в ад, но знающие люди свидетельствуют: и в аду попадаются колоритные типчики с амбивалентными представлениями о том, что такое хорошо и что не очень.

ФИЛЬМ НАВСЕГДА.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИНВУД!».

Фильм можно и нужно смотреть хотя бы из-за ЛУИСА ГУЗМАНА — одной из самых обаятельных рож мирового кино.

Прекрасные, как петунья среди кактусов, КЛУНИ и СОДЕРБЕРГ продюсируют фильм, а ПАТРИШИА КЛАРКСОН притворяется ксантиппой, оказываясь на поверку одинокой бабой с золотым, но разбитым сердцем.

Все артисты играют с таким очевидным удовольствием, что это упоение сообщается зрителю с первых кадров и секунд.

То, как они срывают ограбление ювелира, похоже на то, как если бы кто-то из нас пустил красного петуха в собственном доме.

Творческая мысль сама себе довлеет, а уж творцы Клуни и Содерберг — превосходные.

Тьма-тьмущая искрометных моментов, разливанное море остроумия, точно Жванецкий сценарий писал.

«Коллинвуд» — vеry, vеry, vеry gооd!!!

«УБИТЬ ТРУБАЧА».

Бенефис ДОНА ЧИДЛА, замахнувшегося на эпос не про какую-нибудь фитюльку, а про самого МАЙЛЗА ДЭВИСА, короля джаза.

И не сказать, чтобы фильм был сделан на фуфу, Дон Чиддл оказал себя изобретательным режиссером, временами, правда, избыточно напыщенным.

Для того, чтобы не знать, кто такой МД и насколько он грандиозен, надо самому быть фитюлькой, страдать глухонемотой и страбизмом.

Но исстари-искони так ведется, что байопики снимать очень сложно: они должны быть многомерными.

Вот этого не хватает симпатичной зарисовке про труднопроницаемого в человеческом смысле трубача, который в фильме получился невротиком, измученным собственными фрустрациями, как Высоцкий в «Спасибо, что живой!» — наркоманом.

«ФОРМА ВОДЫ».

Вы и без меня знаете, что фильм не показан ипохондрикам непроницаемым.

Зато он исцеляет от прогрессирующего невроза.

Его магистральный тезис «любовь спасет мир» преподнесен так открыто и душевно и тонко, что подозрения, что ДЕЛЬ ТОРО есть сосланный во взрослую жизнь ребенок, подтвердились звонко.

«ДЖОН УИК»-З.

До ошеломления бесстыжий, залихватский и в последнем счете роскошный фильм.

Немыслимая траектория у карьеры КИАНУ РИВЗА: исчезает с радаров лет на сто, а потом — что твои «Backstreet Boys» брякается метеоритом и именно что ошеломляет.

Во всех трех частях все вверх тормашками, «Матрица» на амфетаминах, Содерберг под лизергиновой кислотой, если сравнивать по количеству трупов, «Игра Престолов» — романтическая комедия.

Кругом содом несусветный, а персонаж Ривза в ус не дует, ему неведома ирритация, он и звуков-то не исторгает, только пыхтит по временам, неотразимый аскет, непобедимый аскер в состоянии перманентной атарАксии, будто наглотавшийся атарактиков.

Я слышал даже, что трилогия сделалась предметом научных, представьте себе, интерпретаций.

К черту науку, когда наш парень мстит ненашим за убитого пса.

Смотреть каждый раз перед встречей с плохими людьми. Для должного уровня той самой ирритации.

«ЛОГАН»

При всей своей наружной успешности в глобальном смысле «Логан» — фильм недооцененный.

В экспозиции, где любимый актер А. МАТЮШЕВСКОЙ ХЬЮ ОТАРОВИЧ ДЖЕКМАНишвили похож на вышедшего в тираж ландскнехта, «Логан» напрашивается на слоган «Бывал человеком не больше одного часа в сутки».

Забудьте про суперменство, это история про человека, пытающегося не задохнуться в сероводородной местности.

Джекман оказывает себя актером, способным сыграть анахорета, дошедшего в своем разочаровании в людях до коммуникационной аскезы и до аскезы вообще.

У персонажа Джекмана истощаются все запасы долготерпения по отношению к людям и творимому людьми злу, но тут вдруг у него обнаруживается дочь, архаровец-дичок.

Не боевик, но экзистенциальная драма если не высшей, то очень высокой пробы.

«КРИД 2»

Конечно, это уже дежурный вопль, но, святые угодники, этому парню, СТАЛЛОНЕ, даже больше лет, чем мне, а мне в июне 500!

Карьера, доводящая завистников до умопомешательства, а меня ошеломляющая.

Мне плевать на надуманное придурками противостояние Америки и России, главное — что фильм ДОБРЫЙ.

О том, что злу всегда можно положить конец, полный и необратимый.

«ДОМИНО» БРАЙАНА ДЕ ПАЛЬМЫ.

«ПРАЧЕЧНАЯ» СТИВЕНА СОДЕРБЕРГА.

Не могу поверить, что это унылое, самодеятельное, беспомощное кино снял человек, снявший «Лицо со шрамом», я, чего уж там, являюсь его выкормышем в известном смысле.

Как будто у могучего старичка истощились запасы мастерства.

Не триллер, а дурно отзывающий брандахлыст.

Кто не истощим в своей изобетательности, так это Содерберг.

Никто так неистово-люто-свирепо и вместе тонко не глумился над выкормышами мира больших денег, склизкими и мерзейшими.

«Прачечная» источает из себя желчь что твои Садальский с Лозой.

“ЭТО — SРINАL ТАР”

Умопомрачительная сатира не просто на рок-музыкантов, но на шоу-бизнес в целом, с его неприглядными людишками, большинство из которых непроходимые болваны, и непроглядной тоской.

Говорят, сами музыканты не могли долго раскусить кунштюк РОБА РАЙНЕРА, где патлатые идиоты изображают рвение что твой Мик Джаггер.

Злейшая и изобретательнейшая сатира на нашу увлеченность рокерами, оказывающимися на поверку инфузориями туфельками, напрочь лишенными здравого смысла.

МУЗЫКА

ПЕСНЯ НАВСЕГДА.

«СТАРЫЙ КЛЕН».

Не песня, а «анагогическая светоносная белизна».

Небеса, вы бессильны супротив моих слезных жЕлез: “ОТЧЕГО, ОТЧЕГО, ОТЧЕГО МНЕ ТАК СВЕТЛО? ОТ ТОГО, ЧТО ТЫ ИДЕШЬ ПО ПЕРЕУЛКУ”.

Чтобы от этой песни не перехватывало дыхание — ну, для этого надо быть не совсем человеком.

Когда я слышу эту песню и когда нахально подпеваю ей, небо становится другого цвета.

«От того, что ты мне просто улыбнулся» (улыбнулась).

Самое мелодичное напоминание о том, что есть, как говорила Наташа Ростова, «что-то другое, высшее», думая о котором, забываешь о подлом устройстве мира.

ПЕСНЯ НАВСЕГДА.

«ОБЛАКА». ИГОРЬ СОРИН.

Одна из самых душераздирающих песен с момента, когда родился Киану Ривз.

Чтобы написать и спеть такую песню, надо быть не совсем человеком.

Игорек, если хоть кто-то смог разгадать его, был человечком драматичного, чтобы не сказать трагического или эсхатологического, самоощущения.

Вообще говоря, такое самоощущение не особенно плодотворно, но Сорин был уникален во всем.

«Облака» и тогда, когда были сочинены и спеты, и тем более сейчас, когда все поют о бесперебойном перекрестном опылении, являют собой абсолютный шедевр, благословленный высшими силами.

Парадоксальным образом эта песнь песней разом исполнена светлой грусти и непроглядного отчаяния, она перехватывает горло и разглаживает морщины.

Если бы Сорин дожил до наших дней, он бы одобрил строчку Б. Гребенщикова: «Выжившие есть. Спасенных нет».

Сорин - волюнтарист от музыки с золотым сердцем, отмеченный печатью гения.

ПЕСНЯ. ОЛЯ ПОЛЯКОВА.«ЭЙ, СЕКУНДОЧКУ».

Гимн знойных валькирий; перевод на грузинский Плача Ярославны, которая, в свою очередь, перевела с суахили на мову строчку «ранним утром перламутром серебрятся скаты крыш».

Полякова давно уже, еще в ту баснословную пору, когда я работал в любимой Украине, была чудом, к которой неприложимы обычные рациональные мерки.

Теперь ее оголтелая жовиальность при неминучей жантильности приобрела космогонический размах.

Полякова с Командой своей не топчутся около, подле, окрест, вокруг, а ОБРАЗЦОВО ВНЯТНО декларируют: что было, то было, надо ДАЛЬШЕ ЖИТЬ!

ЖИТЬ.

Нет ни желания, ни возможности не подчиниться этому огню, этой силище, этой воле, этой Оле, с ее гласом, с ее высшим классом.

Начинайте день благословясь-с именем ОТАРИКА ВЕЛИЧАЙШЕГО на устах и под эту песнь.

Любовь не умирает, не умирает Бессмертное, а теперь побеситесь, мы хорошие люди, нам можно.

ПЕСНЯ. “DОN’Т WАNТ YОU ВАСК”, «ВАСКSТRЕЕТ ВОYS».

«Не мысля гордый свет забавить», забавники-янки спели за меня песнь песней моей бывшей кобре и всем бывшим гадюкам большой гнусности.

Гарпии везде и всегда одного племени.

Название — само по себе уже сюжет.

Гимн всех отариков, уставших от режима «лоб-грабли».

Эпическая канцона для чабанов с разбитыми сердцами, тоскующих в поисках вменяемых барышень.

«WЕSТLIFЕ», «SРЕСТRUM».

Источник мерцательной аритмии для всех, кто ненавидит бойз-бэнды.

Но только идиоты (а они всегда и всюду одного племени) не признают, что это высочайшего класса поп-музыка, которая («DINАМIТЕ») вселяется в вас и обживается занозой.

Не ждите: рецензия не будет носить гуттаперчевый характер; в фонотеку на ПМЖ — хотя бы из-за «RЕРАIR», где припев уже сам по себе сюжет.

Шесть лет спустя в ТАКОЙ форме вернуться — это высший класс; меднолобым не понять.

А теперь послушайте «L. О.V. Е.» и «АNОТНЕR LIFЕ».

ВIАGIО АNТОNАССI.«CHIARAMENTE VISIBILI DALLO SPAZIO».

Вкусная, как качественное бланманже, музыка.

Я часто размышляю, а сбыточное ли это дело — чтобы более-менее видные итальянцы (а про этого говорят, что он культовый) изготовили аховые песни?

Не беря в расчет полунепонятного, кажется, Махмуда, который такой же итальянец, как я тренер сборной Уругвая по волейболу, и который на мои лари взял Сан-Ремо, — итальянцы несравненны.

Антоначчи достопримечателен тем, что творит разом маскулинные и трепетные пьесы; категория высокого зыбка и расплывчата, чем дальше, тем мертвеннее становится свет, источаемый истинами, а сами истины вот-вот погрузятся во мрак, но Антоначчи, можно предположить, очень уверен в себе, он не притязает на изменение молекулярного состава сердец и умов, он просто пишет и поет очень красивые песни, делающие людей счастливым.

Не диво в таком разрезе, что он дружен с МОИМ РАМАЦЦОТТИ.

«МUSЕ». «SIМULАТIОN ТНЕОRY», «DRОNЕS».

Кто-то считает их музыку футуристической, называет их акробатами от рока, иные полагают их форменными мошенниками, бездушными делягами от рока же, которых нужно вывести на чистую воду.

Но при чем тут — в любом разрезе — QUЕЕN?!

Умопомрачительно много аналогий, однако общего между ними ровно столько, сколько между Анфисой Чеховой и Хабибом Нурмагомедовым.

Да, оперная патетика налицо, но она есть и у Саши Панайотова.

Для QUЕЕN это слишком ученическая музыка, у тех многоголосие было изощреннее, а гитара — виртуознее.

Но это не отменяет того, что МUSЕ антидот непроглядной тоски, в самые нужные моменты настраивающий на возвышенные помышления.

А то, что во время концертов МЕТЬЮ БЕЛЛАМИ кажется парнем с прогрессирующим неврозом, так это тоже работает на харизму: посмотрИте их выход на закрытии Лондонской Олимпиады. Таким выступлением можно разом гальванизировать Таниту Тикарам и Фуртадо.

МINNIЕ RIРЕRТОN. «ТНЕ ВЕSТ ОF».

Об артистах подобного толка принято писать и говорить исключительно апологетически, и, преимущественно, это справедливо: это соул без изъянов.

Но вот именно эти песни, спетые госпожой Рипертон, красивы, как петунья, но и недолговечны, как петунья.

Хоть эти песни не обмишуривают-обмишуливают, они красивы, краснЫ, полны огня, сами себе довлеют, такая песнь не глуповата, не темна и не ничтожна, и иной раз ей без трепета внимать невозможно, но эти песни — не для вечного хранения.

«СОLDРLАY».«ЕVЕRYDАY LIFЕ».

Образование суть генетический код культуры; что в таком разрезе есть образованный рокер?

Когда речь заходит про «СОLDРLАY», все время и тотчас вспоминают U2.

Что с каждым разом все более странно, потому что скучнее, чем U2, за последние 449 лет не видел и не слышал ничего (посмотрИте парижский концерт; дочь И. Салтыковой интереснее).

Но не в этом суть.

Мы и здесь имеем дело с эфемерными дефинициями.

Какая же «С.» РОК-группа?

Слаще песни есть только у «ВЕЕ GЕЕS».

Если «С.» рокеры, байкер Хирург — внебрачный сын Берлускони.

В альбоме есть эффектнейшие моменты.

КАТЕ ВUSН.«GОLD ВАLLАDS».

Уникальная певунья, но лгать не буду: не про меня.

Это рафинированная поп-музыка в ее самом эстетском изводе.

Воочию я мадам не лицезрел, но есть подозрение, что на сцене в лучшие годы она была той еще кривлякой.

Песенки в формате «я ведьмочка, мне можно» она подвергает такой вокальной обработке, что ламентации не отличишь от бравады.

Эта дамочка под сурдинку страдать не будет, слишком она для этого жантильная.

Мой выбор — «WUТНЕRING НЕIGНТS».

Но и эта песня в эпоху распоясавшихся феминисток не прозвучит в должной мере.

КОНЦЕРТ

Д. ТИМБЕРЛЕЙК. «РЕРSI SUРЕR ВОWL».

Выступление давнее, но нет нужды.

Для Кирилла Андреева ДТ — эталонный артист, и так и должно быть, но я как самый неизменный поклонник ‘N SYNС имею моральное право заметить, что теперешний ДТ не чета тогдашнему. Который улыбался, а не скалился, который всегда был выбрит и который ПЕЛ, а не гавкал и мяукал.

ЭПИЛОГ

Не катарсис, но кАТАРсис — вот что такое мои обзоры.

180 дней до моего юбилея (в июне мне ПЯТЬСОТ), и высшие силы на моей стороне.

Называйте меня хоть солипсистом, хоть эвдемонистом, хоть филистером, полном изъянов, но я не обезьяна, а человек, полагающий жизнь ошеломительным Даром, за который надо платить ежедень и очень высокую плату (вспомнилось: даром — за амбаром!).

Если мой отчет обстоятельный, данный в очерке сжатом, вам сообщил энтузиазм — я своего добился.

Если нет, если вы сочли обзор волапюком, шелухой необеспеченных смыслом слов — я попыток, не боясь пыток, не оставлю: мне 500 вскорости, я солидный человек, фигура.

Помните: нет времени лучше настоящего.