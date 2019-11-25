{ 10 декабря 2019 }

«Гамлет»: Шекспировские страсти от Сумарокова

Рубрики: [Театр]  
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Владимир Скворцов

В Московском Драматическом Театре «Человек» состоялась премьера уникальной постановки «Гамлет (Сумарокова)» режиссера Владимира Скворцова. Спектакль срежиссирован по интерпретации великой трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет, принц датский» –произведению «Гамлет» русского поэта и драматурга 18-го столетия Александра Петровича Сумарокова. Впервые трагическая пьеса А. П. Сумарокова «Гамлет» была представлена на сцене Санкт-Петербургского Императорского театра в 1750 году.

Театральная постановка о Гамлете в видении Сумарокова и удивительном прочтении Скворцова смотрится буквально на одном дыхании. Она получилась совершенно шедевральной и восхитительной во всех интеллектуально-творческих и поэтических замыслах. Сохранены неповторимые образы главных героев пьесы, сюжетные линии, пропитанные духом шекспировской трагедии в сочетании с бесконечно прекрасным поэтическим словом трагифарса Сумарокова, переплетающиеся с ошеломляющими авторскими интерпретациями Скворцова. А вкрапление фрагмента трагедии Александра Петровича «Димитрий Самозванец» внесло дополнительную невероятную интригу в драматический спектакль.

Выдающаяся тетральная труппа: Дмитрий Филиппов, Светлана Свибильская, Василиса Кузьмина, Арина Постникова, Феликс Мурзабеков, Мурадин Хуранов, Милена Цховребова, Владимир Майзингер, Андрей Кирьян, бесподобно талантливо увлекла зрителя в вечную шекспировскую историю от Сумарокова, потрясающе воплотила на сцене замысел режиссера, великолепной игрой и яркими незабываемыми интонациями поэтического чтения трагедии.

Обязательно приходите в Театр «Человек» 13 и 25 декабря на премьерную постановку удивительного спектакля «Гамлет (Сумарокова)», чтобы зарядиться интеллектуальным и креативным настроением на следующий 2020 год.

Фото: Ольга Нетупская.

Анастасия Миронова


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