С меня-то что взять? Я ж блондинка. Волос длинен, да ум короток. Народная мудрость. Я и должна быть в теориях заговора по уши.

Но тут г-н Хазин статью написал, в котором прямым текстом заявил, что громкая история с Голуновым – это информационный шум для того, чтобы перекрыть речь Путина на ПМЭФ.

И ведь на самом деле: Евроньюс, скажем, только об этом и говорили. Правда, русская редакция. Не знаю, что там с иностранными. Думаю, не подкачали тоже. На CNN на первой сегодня ничего нет о Голунове, но они эту историю освещали подробно. А сегодня на первой там протесты в Гонконге. А их ведь тоже можно подверстать туда же. Потому что это протесты де-факто против материкового Китая.

Верить в это или нет – дело ваше. Но нельзя не заметить, что вся история раскручивалась с помощью самых примитивных политтехнологических приёмов. Если допустить, что внутри системы у тех, кто её раскручивал, полно своих людей.

Вот начало истории. Голунова арестовали. Поднимается первая волна протеста. Лоялисты бурчат обычное “невиновных у нас не сажают”, однако говорить особо-то и нечего, информации очень мало. Тогда как люди, знающие Голунова лично, заверяют, что инкриминируемое ему – это бред. А ведь среди этих людей не только либералы, но и вполне провластные товарищи.

Далее: появляются фотографии нарколаборатории. Лоялисты торжествуют и несут их по сети. С посылом: “Привезли, понимаешь, два камаза веществ и приборов, чтобы их подкинуть, ахаха”. Быстро выясняется, что к Голунову имеет отношение всего одна фотография. Остальные – нет. Защитникам Голунова сразу вручили сильнейший козырь. И волна протестов усиливается стократно.

Ну, и далее всё идёт приблизительно по такой же схеме. Врач скорой сообщает Интерфаксу, что Голунов явно не в порядке и в госпитализации, скорее всего, нуждается. Голунова привозят в больницу, а там говорят, что некие ссадины есть, но в целом ничего страшного, всё в порядке. Потом до людей доходит, что это клиника прокремлёвского доктора Мясникова.

Появляется “дочь офицера” aka “знакомый опер”.

“Вести 24″ говорят, что во время задержания Голунов был пьян, и показывают справку, из которой следует обратное.

Лоялисты переходят на очередной рубеж обороны. Мол, все знают, что в творческой тусовке балуются порошком. А тут всё по-разному происходит. И знакомые могут быть не в курсе. И сегодня человек ещё не употребляет, а завтра нервная работа приводит к печальному. В такое поверить не очень сложно. Да вот беда: Голунова обвиняют не в хранении, а в распространении. Ладно, может, делился с друзьями.

И тут появляется сюжет г-на Киселева, пропагандиста номер 2 в стране. И Киселев открытым текстом говорит: нет, в моче ничего не нашли, чист Голунов. А теперь сообщают, что ничего не нашли и в соскобах. Такой себе дилер получается, образцовый. Сам не употребляет, работает с препаратами в перчатках.

О Голунове говорят, что он не был штатным сотрудником “Медузы”. Этот факт как будто ставят ему в вину (почему?). Вдобавок, все люди, имеющие отношение к процессу, понимают: штатных сегодня очень мало. Журналисты, редакторы, сценаристы и прочая братия сегодня – все подряд индивидуальные предприниматели.

Наконец, в сюжете Киселева появляется “тот самый знакомый всем опер” и рассказывает всё ту же историю. Журналиста, мол, вели с марта, кроме его имени и телефона о нём ничего известно не было. Знали, что распространяет и летает в Ригу, но фамилии, адреса, официальной профессии за три месяца разработки так узнать и не удосужились. Или показательная характеристика работы наших оперативно-розыскных служб, или очередная наглядная автоподстава.

Ну и вишенка на торте. Доказательства. У Киселева же. Видео. Вот Голунов прилетает в мае из Риги, заходит в свой подъезд. Видите у него рюкзачок? Заметили, да? Во-о-от… В июне именно в этом рюкзачке и оказались вещества. Что к чему? Как одно связано с другим? Если вещества ему подбросили (кстати, почему их могла подбросить обязательно полиция, а не какие-нибудь знакомые или источники), то куда их ещё было подбрасывать?

Показательная беспомощность обвинения. Образцовая. “Смотрите, какие мы тупые, непрофессиональные и слабые; даже сатрапы из нас так себе, бейте нас, люди доброй воли”

Лоялисты сравнивают дело Голунова со” шпионским камнем”. Дескать, тоже все смеялись, а потом-то оказалось: правда. Да, однако напомню, что органы сразу демонстрировали как сам “шпионский камень”, так и видео наружки. Видео и прослушка были в деле Удальцова. Видео было в деле Никиты Белых. А здесь три месяца разработки – и ничего. мертвые с косами стоят.

Собственно, в политическом отношении уже неважно, как дело закончится. Сколько его будут держать под домашним арестом, прежде, чем отпустить (самое реалистичное развитие событий). Дело сделано. События ПМЭФ ушли на десятый план, а креативный класс взбодрился до степени конца 2011-го. Причём этот креативный класс оказался куда разнообразнее, чем конченная демшиза и околоэховская тусовка.

С чем нас всех опять можно и поздравить.