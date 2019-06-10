Я не знаю, кто такой “журналист Голунов”, но в любом случае называть заурядного исполнителя, пишущего отъявленную заказуху, честным журналистом с гражданской позицией, который не может спокойно пройти мимо брошенного окурка и других проявлений коррупции в Москве и её окрестностях, просто смешно! Голунов работает в “Медузе”. Про “Медузу” мне всё понятно. Звонили мне как-то оттуда, спрашивали моё мнение об одном “поэте” нефтяного разлива, потом переиначили мои слова и придали им совсем другой смысл. А когда вышел материал, стало абсолютно понятно, кем он проплачен. Когда же я захотел вновь пообщаться с корреспондентом, бравшим у меня интервью, на мои звонки никто не отвечал. Так что “независимых” расследователей в этой “Медузе” быть не может априори. Я уже не говорю о том, кто это издание финансирует. Понятно, что этого парня “слили”, но так топорно обстряпать обвинительную составляющую могут только люди ещё более бездарные, чем “обличители свинцовых мерзостей нашей жизни с пером, приравненным к штыку”! Кто их учил? Петро Вьебаширов? Какой сбыт наркотиков? Вы совсем рехнулись в вашем наркоконтроле? Сначала показали якобы его нарколабораторию с колбами и ретортами, потом признали, что это “косяк” и остановились на пяти граммах кокаина, найденных в его квартире. Даже, если они у этого Голунова и хранились дома, то подобный объем может использоваться исключительно для личного пользования. Как говорится, имеет право для себя! Какой там сбыт? Ребята, когда вы уже научитесь работать профессионально? Журналисты – троечники, менты – недоучки, как же стыдно за вас за всех!