Несите осину!

Почему Голливуд популярен? Старый вопрос. Давным-давно как-то обсуждали его с друзьями. Откуда такая популярность их фильмов категории Б?

Да не так всё и сложно. Они же правду снимают. Вот, допустим, напали на вас вампиры. Как реагирует американский обыватель в фильмах? Выживает. Он не думает, не сошёл ли он с ума. Вернее, те, кто так делают, погибают в первых кадрах. Обыватель не думает, откуда вампиры взялись. Не философствует. Нет, он – человек действия. Напали? ОК. Где серебряные пули, осиновые колья и чеснок? (простите за невольную рифму)

Такое поведение близко сердцу любого обывателя. Напали – сначала выживаем (фаза 1), потом думаем, как уничтожить напавших полностью (фаза 2). Философские фазы (как такое произошло, в чём метафизические причины) остаются за кадром.

Между прочим, мы сами так в войне победили.

Ну и вот. Люди восприняли пенсионную реформу как внезапное нападение властей на народ. Которое не было никак спровоцировано. Сидишь, понимаешь, беседуешь с человеком, а он вдруг встаёт и начинает тебя бить до смерти. Может, он сошёл с ума. Может, ему кто-то что-то о тебе сказал. Есть для тебя разница? Никакой. Ты или отбиваешься, если силы равны, или бежишь, если нет.

Когда московские разные граждане (с зарплатой тысяч в 300 ) через губу спрашивают “А вы что, на самом деле собирались жить на пенсию?” – сказать нечего. Да, миллионы людей так и собирались жить. На пенсию. В 55/60. И получать эти самые 300 тыс за два с половиной года. Такой вот разрыв. А теперь все они поставлены на грань выживания, потому что государство плюнуло на общественный договор. И напало на них всех.

Почему они не идут на митинги? А поможет? Да ну. Нет, не поможет. Надо выживать (это – фаза 1). На этом этапе все политтехнологи радуются и говорят: нет выступлений.

Забывая, что далее следует фаза 2.

У нас все проблемы сейчас подают, как проблемы телевизора, как будто объективной реальности не существует.

Но это не так.

Там, наверху, просто не поняли, что произошло.

А произошло вот что: все ваши пропагандисты теперь – это пропагандисты напавших. “Бей жука-политрука, рожа просит кирпича”. Вот они и бьют фиктивных политруков (роль которых на ТВ исполняют “украинские” эксперты). Но такая пропаганда не работает вовсе. Вернее, работает, вызывая ещё большую ненависть к работодателям пропагандистов. Поздний СССР не помните?

Поскольку Россию победить невозможно, то АП сегодня надо не о смене методов задумываться, а (потихоньку) о капитуляции на почётных условиях, потому что потом будет безоговорочная.

Однако же там сейчас не осталось людей, которые хотя бы поняли такую постановку вопроса.

Ладно. Допустим, всё хорошо.

Но кто из турболоялистов ответит, если потом у нас тут появятся пузыри земли. С кого спрашивать? Конкретно. Имена, фамилии. Чем ответят?

Они ведь сегодня трясут новыми рейтингами: поддержка растёт, экономика растёт, всё отлично, всё благополучно. Если так – и говорить не о чем. А если нет? Кто персонально ответит и как?

Хотелось бы получить ответ прямо сейчас.

Лично я вижу, как граждане вокруг меня начинают реагировать на нашу власть, как на нашествие рептилоидов. Потому что такова объективная реальность. Никакой обыватель не станет разбираться, кто напал – реальные вампиры или сумасшедшие, которые воображают себя вампирами. Пьют кровь – это факт. Эй, несите осину.