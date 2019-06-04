Арестованы активы братьев Ананьевых, в том числе “Музей русского реалистического искусства”.

Музей конечно сразу закрыли, потому что это и не музей вовсе, а – активы. Теперь вероятно, коллекцию будут распродавать, потому что купить разом 6500 картин не потянет ни Эрмитаж, ни Третьяковка.

Своим – подешевле. Чужим – по рыночной цене. Там много всего, так что всем желающим хватит.

А вот не был бы Алексей Ананьев таким прекраснодушным русским дураком, вкладывался бы как Усманов с Абрамовичем в европейские футбольные клубы и покупал бы недвижку в Австрии и Швейцарии, курил бы сейчас в Лондоне толстую сигару Cohiba Behike и хохотал демонически над чекистами.

Кому нужна та Россия?