Перепалки по поводу Игоря Сикорского анекдотичны.

Он – американский инженер русского происхождения. Главное здесь “американский”.

При советской власти его имя стыдливо замалчивалось. Потому что признать, что гениальный изобретатель вертолетов бежал от ужасов революционной России и стал еще одним наглядным свидетельством великой американской мечты, было совершенно невозможно.

РФ и Украина имеют к Игорю Ивановичу отношение в основном географическое.

И все же попытки породнить с петлюровской Украиной члена “Русского национального союза”, выросшего в респектабельной черносотенной семье, выглядит как-то совершенно анекдотично.