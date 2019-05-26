{ 26 мая 2019 }

Сикорский

Рубрики: [Фейсбук]  

Перепалки по поводу Игоря Сикорского анекдотичны.
Он – американский инженер русского происхождения. Главное здесь “американский”.
При советской власти его имя стыдливо замалчивалось. Потому что признать, что гениальный изобретатель вертолетов бежал от ужасов революционной России и стал еще одним наглядным свидетельством великой американской мечты, было совершенно невозможно.
РФ и Украина имеют к Игорю Ивановичу отношение в основном географическое.
И все же попытки породнить с петлюровской Украиной члена “Русского национального союза”, выросшего в респектабельной черносотенной семье, выглядит как-то совершенно анекдотично.

Сергей Мардан


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