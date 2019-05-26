Казус Анжелики Варум

Моя закадычница и Ленино сокровище Анжелика Варум, она же Маша, она же Юрьевна, она же Отаровна, она же причина влажных снов финских хоккеистов, – существо разом эзотерическое и эксплицитное.

То есть загадка и ребенок одновременно.

И прекращайте разводить антимонии, какие 50, она втрое моложе Селены Гомес и в шесть раз моложе Майли Сайрус.

Для меня она – аппассионата и медитативная кантата; когда я любуюсь ее улыбкой, я понимаю, и сверхотчетливо, что по сравнению с ней мы все заперты в узилище разъедаемого безумием сознания; ее жизнь – гимн свободному духу, пусть и обремененному мощным интеллектом (который иногда – проклятие).

Вы заметили, верно, она не очень любит болтать, она, я так понимаю, адепт апофегмы “семь раз отмерь…”; ну а когда раз в году мы затеваем с ней переписку, сразу становится понятно, что она умнее Софьи Ковалевской и интереснее Лили Брик; острота ума и добрый нрав делают ее недосягаемой для тьмы.

Понимаете ли, таких людей, как Она, не тяготит их жизнь (я это очень отчетливо понимаю, потому что сам такой); всем потребно личное пространство, но она – из немногих, кто этого пространства добился, но до этого вожделенного момента она усердно работала над приближением и достижением этого вожделенного момента.

За бедностью вокабуляра ее называют певицей, но это совсем мимо.

Не просто певица.

Когда вокруг идет бесперебойное производство зла в промышленных объемах, попадается на глаза Варум – и становится легче, и не так уж и пугает и не так уж и расстраивает несовершенство мироздания.

Она улыбается и рассуждает о жизни так, будто узнала про счастье эмпирическим путем.

Люди делятся на тех, у кого нет вообще никакого темпа, и на тех, у кого темп высокий.

Так говорят ученые.

Ученые не учли, что есть отдельный, изолированный казус Варум: она теперь сама выбирает темп.

А на такое горазды только самые недюжинные люди: ОНА, я и Агутин.

Она всегда и навсегда в моих глазах – Этуаль Номер Раз, не докучающая никому моралью строгой и, положительно удостоверяю, улыбающаяся так, что ты, если ты даже распоследний кретин, тут же, сейчас, в тот же миг понимаешь про жизнь самое сущностное.

С ЮБИЛЯЦИЕЙ, обожаемая подруженция!