Застой 2.0 народ одобряет

Нынешняя российская власть – исключительно расчетливая, циничная и абсолютно приземленная. В отличии от Мартина Лютера Кинга у нее нет мечты. И это – самое ее большое достоинство .
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. И вот он стоит сегодня колыхаемый историческим ветром, истончившийся до жалких 130 миллионов человек и еще 50 миллионов, рассеянны по всем постсоветским бандустанам.
Окажись в Кремле после 2000 года хотя бы еще один настоящий мечтатель и революционер и нам пришел бы конец. Никто бы не уцелел…
Слава Богу, победила контрреволюция в самом философском смысле этого слова. Осторожность стала государственной концепцией. А недоверие к любым резким переменам временами переходит в апатию.
Застой 2.0 народ самым очевидным образом одобряет, хочет его и голосует за него на выборах любого уровня. Мы – живем сами по себе, вы – сами. Главное, чтобы власть слишком рьяно не лезла в наш карман, а самое главное – не пыталась устраивать по-своему нашу жизнь.
Мы заняты исключительно своей частной жизнью, своей хатой и скромным мещанским будущим. Кто-то делает ремонт, кто-то учит UX дизайн, кто-то платит ипотеку. Никакой советской романтики. Ведь, если ты платишь ипотеку, то никакую целину ты осваивать не поедешь и покорять космос – тем более.
От этого обстоятельства некоторые граждане испытывают фантомные боли и требуют немедленно начать строить прекрасную Россию будущего, подразумевая, конечно, что для этого соотечественникам снова придется пострадать. Но условный соотечественник страдать не хочет и сыто отрыгивая отвечает:
- Идите вы к черту с вашей этой прекрасной Россией будущего!
Герой нашего времени – это не Глеб Жеглов, неприкаянный капитан, бессребреник с углом в общежитии. Наш герой – это старший лейтенант Соловьев с его “домиком в Жаворонках, с коровой и кабанчиком”, который сначала думает о том, что ему своих детишек поднять надо, а уже потом лезть под пули бандитские.
Мы не хотим лезть под пули. Мы не хотим спать под телегой как строители Новокузнецка, чтобы «через четыре года здесь будет город-сад» и не готовы покупать облигации военного займа.
Мы тоже хотим домик в Жаворонках и кабанчика. Мы все хотим тихой и мирной жизни, мещанского болота, сытости и комфорта.
Это и есть наша национальная идея, наша точка сборки и место подлинного консенсуса. Поэтому, и Навальный, и Стрелков имеют свои 2% поддержки, но не более.