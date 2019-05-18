Застой 2.0 народ одобряет

Нынешняя российская власть – исключительно расчетливая, циничная и абсолютно приземленная. В отличии от Мартина Лютера Кинга у нее нет мечты. И это – самое ее большое достоинство .

За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. И вот он стоит сегодня колыхаемый историческим ветром, истончившийся до жалких 130 миллионов человек и еще 50 миллионов, рассеянны по всем постсоветским бандустанам.

Окажись в Кремле после 2000 года хотя бы еще один настоящий мечтатель и революционер и нам пришел бы конец. Никто бы не уцелел…