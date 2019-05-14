Лозунг “Можем повторить” крайне актуален. Именно он и заставляет считаться с Россией, как геополитическим игроком. Именно страх СССР 2.0. А если мы не можем повторить – мы уже никто. Не можем.
Лозунг “Лишь бы не было войны” странен после Грузии и Сирии.
Конечно, лишь бы войны не было. Но ее не будет именно потому, что можем повторить.
{ 14 мая 2019 }
Можем повторить
Лозунг “Можем повторить” крайне актуален. Именно он и заставляет считаться с Россией, как геополитическим игроком. Именно страх СССР 2.0. А если мы не можем повторить – мы уже никто. Не можем.
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