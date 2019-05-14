Можем повторить

Студенты СПБГУ выиграли чемпионат мира по программированию, оставив позади Гарвард и другие ведущие вузы мира. Для них это давно не первая победа. Россияне становились чемпионами десять раз, в том числе и четыре последних года. И поэтому иногда кажется, [Читать...]

Вот смотрите, как работает пропаганда. Сейчас разные знаменитости патриотических взглядов фотографируются с плакатиками “Хватит убивать”. И, если не думать, то все вроде бы хорошо – выступают против войны люди, что ж тут плохого. (не надо, не надо думать, [Читать...]

В оригинальном названии фильма – Hidden Figures – прячется очень любопытная игра слов. С одной стороны, это «невидимые цифры», то есть математические расчёты, неразличимые для среднестатистических людей без соответствующего склада ума, но являющиеся основой работы любой техники, а, [Читать...]

Знаете, такой уже давно набивший оскомину прием, называемый на эстрадном сленге – “давать спартакиаду”? Это когда вооруженный радиомикрофоном и многокиловаттным порталом исполнитель с упорством требует прохладно дышащий зал “поднять над головой руки”, иногда – потанцевать, чаще – “попеть [Читать...]