Почему обнаглел Доренко? “Для того чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать микрофон и камеру у Никиты Михалкова, сделать ему картонную камеру, картонный микрофон. ..” “Я вижу, нянечки все еще не отобрали у вас микрофон и камеру, [Читать...]

Погиб Сергей Доренко. Он продавался, троллил, бесил и очень хотел казаться суперменом. У него была своя картина мира и своя шкала ценностей. Он был суперпрофи. Года три назад мы при шапочном знакомстве напрочь разругались из-за фигни. Он погиб [Читать...]

Доренко дали рубрику в “Событиях” на ТВ “ЦЕНТР” – поставили,блин, ракетный комплекс на сельский огород ворон отгонять А то, что на ЭХЕ Доренко запарили с девочкой Оношкой – так это, по-моему, фигня полная: будет цыпленок глазенками хлопать и [Читать...]

Кто-то из “эховцев” вспоминал днями в ленте о времени, когда опальный Доренко работал на этой радиостанции. На праздновании дня рождения ЭХА Венедиктов велел всем сотрудникам надеть бейджики со своими именами и должностью. Я-то грешным делом думаю, что все [Читать...]

Доренко из тех людей, которые не стесняются, глядя вам в глаза, говорить: “Да, я продажная мразь и подонок, и чо?..”. И смеяться вам в лицо. И вы, весь из себя такой щепетильный чистоплюй, начинаете думать, что, в общем, [Читать...]