Сегодня мало кто помнит телевизионную программу “Подробности”, которая выходила недолго на канале РТР году, кажется, в 1994-м. Вели её в очередь Сергей Доренко и Коля Сванидзе. Кабинет их программы находился на Ямском поле рядом с комнатой, которую занимала моя студия “Репортер”.
Естественно, мы все вместе часто встречались, разговаривали, спорили…Даже, помню, курили сигары – Коля тогда ими увлекался. Иногда к нам присоединялся Олег Попцов – тогдашний руководитель Российского телевидения.
Многие эти беседы я помню, но одна из них – с Сергеем Доренко – почему-то запомнилась особенно.
Я ему признался, что не смотря на все свои репортерские успехи тех лет, каждый раз, начиная снимать новый репортаж, испытываю неуверенность – словно делаю это в первый раз.
И вдруг Серёга возбудился. Он начал размахивать руками и громко убеждать меня, что он не понимает, что такое неуверенность.
- Не ври! – кричал он мне. – Ты всё придумал! Мы не можем быть в себе неуверенными! Мы созданы для больших свершений!
Очень он меня тогда смутил. Я даже свою самооценку резко понизил – переживал очень.
Впрочем, я и сейчас уверен в том, что нужно сомневаться.
А Серега, похоже, не сомневался никогда.
Доренко
Сегодня мало кто помнит телевизионную программу “Подробности”, которая выходила недолго на канале РТР году, кажется, в 1994-м. Вели её в очередь Сергей Доренко и Коля Сванидзе. Кабинет их программы находился на Ямском поле рядом с комнатой, которую занимала моя студия “Репортер”.
Оставьте комментарий
|««« Карфаген
|Можем повторить »»»