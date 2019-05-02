Фильм Дудя о Колыме

История с фильмом г-на Дудя чрезвычайно меня удручает.

Почему?

У нашего англосаксонского партнёра Дейла Карнеги встречается прекрасное выражение: “пилить опилки”.

Что это означает? Дело сделано, опилки напилены. Вы не можете изменить этот факт. Карнеги пишет:

“Существует лишь один способ в этом мире извлекать пользу из прошлого — он заключается в спокойном анализе наших прошлых ошибок, чтобы никогда не повторять их в будущем, а затем следует полностью забыть о них”. (с)

Культ личности Сталина был осуждён на XX съезде КПСС. Т.е., самими коммунистами. Что называется, соратниками по партии. Теми людьми, которые не просто находились в окружении вождя, но и принимали непосредственное участие в создании этого культа. Осуждён, разоблачён, пострадавшие реабилитированы (многие, к сожалению, посмертно). Опилки напилены. Точка. О чём ещё говорить?

Подчеркну. Не какой-нибудь писатель Солженицын своим “Архипелаг-ГУЛАГом” спровоцировал развенчание кумира. Напротив, XX съезд породил и писателя Солженицына, и публикацию “Одного дня Ивана Денисовича”, разрешение на которую давали на самом верху. Волна подобных текстов была инспирирована самой властью. Которая сама и не знала потом, что с ними делать, потому что опилки были вот они, но желающих попилить их дальше никак не уменьшалось.

Что в итоге? Сегодня даже самые упоротые сталинисты не отрицают ни Большого Террора, ни того, что пострадало большое количество безвинного народа, рядовых обывателей, как беспартийных, так и партийных. Споры идут только о цифрах и об оценках, но не о самих фактах.

Можно ещё говорить и о том, что само разоблачение культа (так, как оно было сделано) сильно подорвало позиции СССР на международной арене, вызвало смятение в рядах сторонников. Было использовано противниками.

Кроме того, сам культ разоблачили, но методы никто не изменил. Когда в Тбилиси начались выступления в защиту Сталина, людей жестоко разогнали. Были и пострадавшие, и погибшие. Кстати, о тех событиях в современной Грузии вспоминать тоже не очень любят. С одной стороны – явное преступление Красной Империи против грузинского народа, с другой – демонстрации-то были в защиту сами знаете кого.

В общем, к семидесятым отношение к Сталину в обществе устаканилось. Конечно, были его ярые противники и ненавистники (особенно из числа пострадавших, а чего ещё ожидать?), были и ярые сторонники (почему-то особенно много их было в наших южных республиках, ныне – независимых государствах, где портреты вождя гордо выставляли под ветровое стекло автомобилей). Но в целом никакой (даже кухонной и подпольной дискуссии) в обществе не шло. “Было такое время – а на левой груди профиль Сталина, а на правой – Маринка анфас”.

Кстати, ситуация чем-то была похожа на сегодняшнюю. Внешнюю политику вождя (включая, разумеется, Победу) одобряли, внутренний разгул резко порицали. А кому, простите, охота угодить в жернова, пусть и ради высших целей?

Однако наступила перестройка, и опилки принялись пилить снова. Делали это с такой яростью и тупостью, что пришли к следующим ошеломляющим выводам, которые, противореча один другому, и до сих пор звучат в медийном пространстве.

При этом вовсю работали пресловутые окна Овертона, рождая соответствующие цепочки.

Поскольку злодей Сталин героем войны быть не мог, родилась ошеломляющая формула “победили вопреки Сталину”. Оно и понятно, такое бывает. На Таганке спектакли ставили актёры и рабочие сцены вопреки режиссёру Любимову. “Детей Арбата” набрали простые работники типографии вопреки писателю Рыбакову, который на деле хотел своё время не бичевать, а прославлять. Ну, и т.п.

Само собой, это было только начало. “Победили вопреки” – “Без помощи союзников бы вовсе не победили” – “Решающий вклад внесли союзники, а мы без них и сделать ничего не могли” – “На деле не победили, а забросали мясом” – “Лучше бы проиграли, пили бы баварское” – “Да мы и проиграли, посмотрите, как живём мы с вами, и как – Германия”.

Всяк разоблачитель остановился на одной из этих замечательных вех. Кому до какой позволила дойти совесть и здравый смысл. Так они до сих пор и существуют в медийном пространстве одновременно.

А ведь есть ещё другие вещи.

К примеру. “Два людоеда стравили свои народы, повели их на бойню. Не было между ними отличий”.

И закономерный следующий шаг: “Сталин хуже Гитлера. Тот убивал чужих, а Сталин – своих”. Это отвратительная формулировка. Кто это был Гитлеру чужой? Евреи – граждане Германии? Которые были рождены в Германии, для которых немецкий язык был родным, некоторые из которых воевали за Германию на полях Первой мировой? Отлично, отлично. “Как это мило, – говорит с картинки Адольф. Ведь это высказывание – чистой воды нацизм. А у нас эту формулу произносила официальный представитель МИД Мария Захарова. Чмоки-чмоки. Кого ещё он “своих не убивал”? Немецких коммунистов? Или Рёма, что ли? С какой стороны ни погляди, а всё такое вкусное.

Почему такое происходит, понять не так уж и сложно. Не бином Ньютона.

Семьдесят лет прошло, а у Европы (прежде всего) саднит. Ладно – немцы. Но под нацистов легли практически все. По факту того, что цивилизаторы здесь делали, Европку всю чудесную можно было сравнять с грунтом и залить бетоном. Возможности такие были, но никто этого с нашей стороны делать не стал. Изувер Сталин отчего-то на такое не пошёл. Хотя цивилизованный Черчилль много чего ему предлагал. Ну, с чисто гуманистических позиций. Денацифицировали Германию американцы, и мы с вами знаем – как.

Так что Европе надо отмыться. Это же они людей в XX веке в печках сжигали. Не мы. Как же нас Меркель теперь чему-то может учить? После двадцати семи миллионов трупов на нашей территории? Как у неё поганый рот открывается? Зулусы нас учить могут, а вот у этих права нет. А очень хочется.

Американцам же надо зафиксировать свою победу в холодной войне, которую они объявили. Большой успех для них то, что многие наши сограждане (включая тех самых сталинистов) эту победу Америки охотно признают.

Успех надо закреплять.

Момент последний. Нацизм опять востребован. Удобная идеология. Нужная. О коммунистах многое можно сказать (я и говорила). Да, иногда утопия как-то не очень от антиутопии отличается. Особенно на практике, а не в теории. Но “свобода, равенство, братство” всё-таки один лозунг, а “дойчланд убер аллес” – совсем другой.

История с уберменшами и унтерменшами, которую мы воочию сегодня наблюдаем на Украине, многое нам демонстрирует. Они там хвалятся тем, что бандеровцы внезапно выбрали президентом еврея. Зеленский – гражданин Украины, с правами и прочим, но кто ж об этом помнит? Еврея выбрали, ага. А в США хвалились тем, что выбрали чернокожего. Умнички какие. Сидит в них тот самый нацизм, куда денешься. Не могут каких-то вещей не подчёркивать.

Ну, да. Выбрали еврея. На данном этапе не чудо. Чудом было бы избрание человека, который открыто называет себя русским и говорит на русском языке. Однако же такое невозможно. Поражение в правах части граждан потому что.

Таков расклад.

Но, господа, если вы используете Сталина и репрессии для того, чтобы отобрать у народа Победу в самой страшной войне, историческую Победу, за которую заплатили немыслимую цену – чему вы удивляетесь? Сталина начнут защищать, а заодно и репрессии оправдывать. Кто в этом виноват – исключительно вы, пилящие опилки ради вполне конкретных политический целей.

Если Сталина и репрессии начинают использовать для того, чтобы оправдать нацизм всех форм, оправдать Бандеру и Шухевича, лесных братьев, коллаборантов и прочую шушеру; чтобы превратить русских в новых евреев XXI века, то не надо удивляться тому, что популярность Сталина растёт.

Если господ, которые издевались над людьми все девяностые, которые разграбили страну, унизили её, довели миллионы человек до бедствия и нищеты, и которые продолжают управлять нашей экономикой со своими обычными результатами, корчит от имени Сталина, то это имя будут произносить – даже те, кто Сталина на дух не переносит. Писала уже: корчило бы от Буратино, Буратино на следующих выборах получил бы 90% голосов, Буратиной хотели бы называть аэропорты.

Вы сами долго и упорно вызывали дух Сталина, вы его практически вызвали. К кому претензии?

Сегодня пепел Одессы стучит в наши сердца. С этим уже ничего не поделаешь. Сталин умер в 1953-м, а Одессе – пять лет. И никто – никто! – до сих пор не понёс наказания. Ни те, кто делали, ни те, кто оправдывали. Однако же мы отлично помним и тех, и других. Полагаю, они тоже знают, что мы помним.

Будируя тему репрессий, можно, конечно, добиться потери общественного консенсуса. В определенной его части.

Проблема господ в том, что консенсус нашего общества ни по отношению к Победе, ни по отношению к Одессе никуда не делся. Ни от какого Сталина он не зависит, ни от какой пенсионной реформы.

Так что плохо стараетесь пока. Незачёт.