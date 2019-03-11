{ 11 марта 2019 }

Митинги

Рубрики: [Фейсбук]  

Если организаторы протестных митингов хотят видеть мой вдохновенный огнедышащий лик среди просто хороших лиц, им надо озаботиться, чтобы ни один из выступающих даже не пытался со сцены кричать мне в рожу скандирки, надеясь, что я радостно буду повторять за ним, будь то “Путин, уходи!” или “Елочка, зажгись!”.
А уж за онанистическую самовздрючку “Мы здесь власть!” могу и просто обидеться.
В общем, ребята, если хотите украсить и приумножить мною праздничные(зчркн) протестные колонны, пусть те, кто на сцене, не мечтают сделать из меня попугая.
Не такие обламывались.

Аркадий Кайданов


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