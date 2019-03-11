Если организаторы протестных митингов хотят видеть мой вдохновенный огнедышащий лик среди просто хороших лиц, им надо озаботиться, чтобы ни один из выступающих даже не пытался со сцены кричать мне в рожу скандирки, надеясь, что я радостно буду повторять за ним, будь то “Путин, уходи!” или “Елочка, зажгись!”.
А уж за онанистическую самовздрючку “Мы здесь власть!” могу и просто обидеться.
В общем, ребята, если хотите украсить и приумножить мною праздничные(зчркн) протестные колонны, пусть те, кто на сцене, не мечтают сделать из меня попугая.
Не такие обламывались.
Митинги
Если организаторы протестных митингов хотят видеть мой вдохновенный огнедышащий лик среди просто хороших лиц, им надо озаботиться, чтобы ни один из выступающих даже не пытался со сцены кричать мне в рожу скандирки, надеясь, что я радостно буду повторять за ним, будь то “Путин, уходи!” или “Елочка, зажгись!”.
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