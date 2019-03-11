То, что стремление к революциям и всевозможным бунтам у человека связано с хронической сексуальной неудовлетворенностью, доказывает тот факт, что большевики после своей победы, чтобы погасить у населения, уже не нужные им, революционные порывы, ввели в молодой Советской республики [Читать...]

Борис Гребенщиков, только что отметивший 60-летие, 2 декабря 2013 года выпустил клип на песню «Праздник урожая во дворце труда», выпущенную синглом 27 ноября. В видео кадры самого БГ перемежаются с исторической хроникой, в которой фигурируют как трудовой подъем советского народа, [Читать...]