С.Юрский: “Мы накануне катастрофы, причем всем миром.”

Опять лязг виртуальных сабель. Кто-то кричит о его непримиримой позиции, дружбе с Ходорковским, Ахеджаковой.

Письмо 2007 года – печально известное – подписанное “мастерами культуры” с требованием к Путину не идти на очередной срок. Это – ерунда.

” Я не писал такого письма, вероятно, кто-то подписался моим именем. Кто-то позволяет себе бестактность, приписывая эти слова мне.”

Или вот:

“Оппозиция – это что-то множественное, я ни в каком политическом движении не состою и никогда не состоял. ”

С возрастом к умным людям приходит мудрость. И в последнем интервью в 2018 году Юрский уже откровенно говорит, что то, что происходит В МИРЕ – это уже запредельно. Такое впечатление , что это ИЛЛЮЗИИ больного мозга.

И то, что пробивается на сцену – тоже печально. Переделка – глупая дешевая – классических пьес – это тоже продукт больного мозга. Зараженного чем-то..

Так что не нужно устраивать хайп. Ни стой, ни с другой стороны.

Просто ушел ЛЮБИМЫЙ артист. НАШИХ советских фильмов. Нашего времени.