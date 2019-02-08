С.Юрский: “Мы накануне катастрофы, причем всем миром.”
Опять лязг виртуальных сабель. Кто-то кричит о его непримиримой позиции, дружбе с Ходорковским, Ахеджаковой.
Письмо 2007 года – печально известное – подписанное “мастерами культуры” с требованием к Путину не идти на очередной срок. Это – ерунда.
” Я не писал такого письма, вероятно, кто-то подписался моим именем. Кто-то позволяет себе бестактность, приписывая эти слова мне.”
Или вот:
“Оппозиция – это что-то множественное, я ни в каком политическом движении не состою и никогда не состоял. ”
С возрастом к умным людям приходит мудрость. И в последнем интервью в 2018 году Юрский уже откровенно говорит, что то, что происходит В МИРЕ – это уже запредельно. Такое впечатление , что это ИЛЛЮЗИИ больного мозга.
И то, что пробивается на сцену – тоже печально. Переделка – глупая дешевая – классических пьес – это тоже продукт больного мозга. Зараженного чем-то..
Так что не нужно устраивать хайп. Ни стой, ни с другой стороны.
Просто ушел ЛЮБИМЫЙ артист. НАШИХ советских фильмов. Нашего времени.