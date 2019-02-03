{ 3 февраля 2019 }

ДЕЦЛ

Рубрики: [Фейсбук]  

Я устал немилосердно хоронить хороших ребят.
Я неделю, что ли, тому видел ДЕЦЛА, он был в неплохой форме, я это к тому, что когда начнутся разговоры “а вот он…”, я, если смогу, прекращу их.
Я не хочу даже думать о подноготной, я просто знаю, что это несправедливо – забирать такого молодого парня, до чрезвычайности несправедливо, я просто, ошарашенный, поплАчу о Нем, моем совсем – с высоты моих лет – юном товарище, который был на удивление принципиальным парнем.
ПАПА САША, КРЕПИСЬ! Жаль, не знаком с МАМОЙ, плАчу вместе с ней.

Отар Кушанашвили


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