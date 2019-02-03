Я устал немилосердно хоронить хороших ребят.

Я неделю, что ли, тому видел ДЕЦЛА, он был в неплохой форме, я это к тому, что когда начнутся разговоры “а вот он…”, я, если смогу, прекращу их.

Я не хочу даже думать о подноготной, я просто знаю, что это несправедливо – забирать такого молодого парня, до чрезвычайности несправедливо, я просто, ошарашенный, поплАчу о Нем, моем совсем – с высоты моих лет – юном товарище, который был на удивление принципиальным парнем.

ПАПА САША, КРЕПИСЬ! Жаль, не знаком с МАМОЙ, плАчу вместе с ней.