Когда много лет тому назад, в самом начале девяностых, я впервые приехал в Израиль, то кроме пальм, олив и прочего Иордана, больше всего меня удивило наличие чернокожих евреев.

Нашли и привезли их из Эфиопии, и сколько бы раз я не задавал себе вопрос, что конкретно объединяет меня с ними, как представителя одной национальности, найти ответ я не смог.

Потом я примерно понял, что основное задачей организации “Сохнут” в те годы был поиск каких-нибудь племен, притянуть за яйца схожесть их религиозных убеждений с иудаизмом, быстренько состряпав легенду о том, что сто тыщ лет до нашей эры царь Соломон трахнул прекрасную туземку, а та, воодушевленная сексом с обрезанным царем, галопом поскакала на верблюде к себе в пампасы, неся благую весть и обращая в веру вышеуказанного царя всех окружающих соплеменников.

Дальше дело техники, получить бабло на перевоз племени из эфиопской саванны куда-нибудь под Ашкелон и отчитаться о проделанной работе.

И в Израиль потянулись люди с татуированными лицами, завернутые в белые хитоны и разговаривающие с унитазом.

Зачем они были нужны Израилю в таких пропорциях никто не знал, но, видимо, кто-то очень наивный верил в единорогов и считал, что они постепенно интегрируются в общество.

Кстати, на становление и поддержку им давали намного больше денег и льгот, чем, скажем, репатриантам из бывшего СССР. Считалось, что “русские” умные и так пробьются.

Прошло время. Не могу не согласиться, что особо пытливые и развитые смогли стать полноценными израильтянами и приносить пользу обществу.

Но процент таковых настолько ничтожен, что говорить об этом, как о массовом явлении, я бы не стал.

Эфиопы как были, так и остались наиболее малограмотной общиной, хотя никто не мешает им получать образование. Просто нахуй нужно. Как и напрягаться на работе. Есть же пособие.

Они продолжают жить компактными поселениями, жениться друг на друге, работать на работах, где работать не обязательно, а лучше вообще не работать.

Я одно время работал с эфиопскими парнями. Охуенные ребята, смешные и веселые. Но пиздец какие ленивые. Даже сделать что-то для себя им было настолько лень, что для себя они ничего не делали.

Многие восхищаются тем, что их община дружная, то бишь если кто-то залупается на одного, то за него сразу вписываются. Как за своего.

Все правильно. Потому, что они так и не стали израильтянами в полном смысле этого слово. Они свои. А вы нет. Хотя все мы имеем один паспорт.

Вчера была демонстрация эфиопов, которые требовали достойного отношения к ним.

Ну, начнем с того, что любое отношение выстраивается на истории взаимоотношений. И если к вам относятся, как вам кажется, не так, как вам хотелось бы, то спросите себя почему. Если вас не хотят брать на ответственную работу, где платят больше денег, то это не потому, что вы черный или белый, или зеленый, а потому, что вы тупо не справитесь и накосячите. Потому, что у вас нет нужных умений и образования, которые вы не хотите получать. Потому, что вы сами отделили себя от основного общества, и сами, прежде всего вы, считаете себя черными, а остальных “нечерными”.

К вам относятся как-то не так, потому, что вы сами даете для этого повод. И вчерашняя демонстрация это подтвердила.

Это не белые заставляли вас прыгать по припаркованным автомобилям и бросать камни и бутылки в проходящий транспорт и полицию. Это вы сами вели себя, как стадо баранов, которым разрешили пройтись по пастбищу, а они вдруг решили сожрать овчарку. Это не белые заставляли вас попытаться драться с полицией и, как следствие, получить пизды.

Одним словом, возможно, я покажусь ужасно не толерантным, хотя это и не так, я не делю людей на расы и национальности до тех пор, пока они сами не начнут это делать, но для меня до сих пор огромная загадка, что общего между мной и ними. Во всяком случае пока. И цвет кожи тут совершенно не причем.