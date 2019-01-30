Все вспоминают про “Норд-Ост”, никто не задает простой вопрос: почему этот ужас не происходит сейчас? Потому что чиновники и спецслужбы тогда были плохие, а теперь стали профессиональные? Потому что исламисты тогда были грозные и злые, а теперь растворились [Читать...]

Перестроечные штампы живучи: тоталитарное насаждение лени и расслабленности – двойное растление. Попробуем отмыть хотя бы слово «колонизация», которым клеймили советскую национальную политику. Слову этому не повезло еще в советские времена, когда пропесочивали британских или французских колонизаторов Индии и [Читать...]