Постсовесткая Россия довела Кавказ до исключительной степени деградации.
Ведь очевидно, что если в твоем родном городе ты целиком и полностью зависишь от таких людей как какой-нибудь Ашуруков, ты уедешь куда угодно – в Москву, Осло, Вену. Просто для того, чтобы никогда в жизни ни в чем не пересекаться с ними, а лучше – вообще забыть об их существовании.
Постсоветская власть просто бросила людей на съедение этим крокодилам. И поэтому, рассчитывать на их лояльность совершенно невозможно.
Это не они считают себя “другими”. Это Россия поставила их в положение “других”, загнав в архаичное гетто под названием Северный Кавказ.
Кавказ
Постсовесткая Россия довела Кавказ до исключительной степени деградации.
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