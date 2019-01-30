Горринг-Ганижев – это самый лютый позор, который только может представить себе общество претендующее хоть на какое-нибудь будущее.

Это вам не пошлый #metoo. Это – не уютный англо-саксонский харассмент. Это советско-азиатский вариант секс-рабства, которое процветает в сотнях и тысячах российских компаний.

Оно – отвратительно. Оно как проституция развращает всех и скоро уже не разобрать, кто там жертва. кто покупает и кто продает.

Ужасно, что это секс-рабство живет в госкомпаниях. Хотя именно там самая питательная среда для этой свинцовой мерзости.

Грязные, ворованные деньги, которые ничего не стоят. Ежедневная, системная подлость, которая становится профессией.

Люди знают, что они мерзавцы, поэтому и ведут себя, как и подобает мерзавцам.

Прежде чем острить, просто представьте на месте этих “четырех кошек” ёбаного геолога ваших дочерей или сестер.