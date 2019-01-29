Сегодня исполняется семьдесят лет выдающемуся советскому футболисту, спартаковскому полузащитнику, заслуженному мастеру спорта Евгению Ловчеву! Впервые появившись в составе московского “Спартака” в 1969 году в двадцатилетнем возрасте, он провёл фантастический сезон, став чемпионом страны и попав в состав сборной Советского Союза. Именно он олицетворял знаменитый “спартаковский дух” в семидесятых годах, сражаясь и выкладываясь на футбольном поле на грани человеческих возможностей. Не удивительно, что самой первой спартаковской речёвкой стали его имя и фамилия, когда весь многотысячный лужниковский стадион затягивал знаменитое: “Же-еня Лов-чев!!!” Самоотверженность, бескомпромиссность и порядочность всегда были фирменными чертами его характера, также, как прямота и конфликтность. Но настоящие звёзды редко бывают конформистами… Когда-то, в нулевых годах, я посвятил ему стихотворение, которое непременно прочитаю сегодня на его юбилейном вечере.

ЖЕНЯ ЛОВЧЕВ

С белой поперечной полосой

На футболке, выцветшей от пота,

Сквозь десятки тысяч голосов

Ты бежишь с мячом к чужим воротам.

И несется за твоей спиной,

Разрывая в небе тучи в клочья,

Громовой раскатистой волной,

Как молитва к Богу: «Же-ня Ловчев!»

Я сижу под самым козырьком

И пою любимую речевку.

Я еще с тобою не знаком

И меня вот-вот свинтят в ментовку.

Ничего, я к этому готов,

Я еще наемся в жизни соли.

И вообще – плевать мне на ментов,

Потому что ты сейчас на поле!

Где тот лужниковский стадион

Без торгово-рыночных брожений?

Я почти забыл, каким был он,

Но зато я точно помню, Женя,

Что когда в игре входил ты в клинч,

Как бразильский отзвук карнавала,

Самый первый красно-белый клич

Долетал до Фрунзенского вала.

Он как будто и сейчас кружит,

Совершая в небе круг почета.

Ах, как быстро пролетает жизнь,

На табло меняя цифры счета,

И своей бесстрастною рукой,

По веленью времени умело

Застилает буквами «ЛУКОЙЛ»

Красный ромбик на полоске белой.

Как порою хочется украсть

Прошлых дней веселую ватагу,

Но иная жизнь, иная страсть

Катит мячик к угловому флагу.

И когда судьба идет к мячу,

Направляя взгляд в штрафную площадь,

Я, как прежде, яростно кричу

Два коротких слова: «Же-ня Ловчев»!