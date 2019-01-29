Сегодня исполняется семьдесят лет выдающемуся советскому футболисту, спартаковскому полузащитнику, заслуженному мастеру спорта Евгению Ловчеву! Впервые появившись в составе московского “Спартака” в 1969 году в двадцатилетнем возрасте, он провёл фантастический сезон, став чемпионом страны и попав в состав сборной Советского Союза. Именно он олицетворял знаменитый “спартаковский дух” в семидесятых годах, сражаясь и выкладываясь на футбольном поле на грани человеческих возможностей. Не удивительно, что самой первой спартаковской речёвкой стали его имя и фамилия, когда весь многотысячный лужниковский стадион затягивал знаменитое: “Же-еня Лов-чев!!!” Самоотверженность, бескомпромиссность и порядочность всегда были фирменными чертами его характера, также, как прямота и конфликтность. Но настоящие звёзды редко бывают конформистами… Когда-то, в нулевых годах, я посвятил ему стихотворение, которое непременно прочитаю сегодня на его юбилейном вечере.
ЖЕНЯ ЛОВЧЕВ
С белой поперечной полосой
На футболке, выцветшей от пота,
Сквозь десятки тысяч голосов
Ты бежишь с мячом к чужим воротам.
И несется за твоей спиной,
Разрывая в небе тучи в клочья,
Громовой раскатистой волной,
Как молитва к Богу: «Же-ня Ловчев!»
Я сижу под самым козырьком
И пою любимую речевку.
Я еще с тобою не знаком
И меня вот-вот свинтят в ментовку.
Ничего, я к этому готов,
Я еще наемся в жизни соли.
И вообще – плевать мне на ментов,
Потому что ты сейчас на поле!
Где тот лужниковский стадион
Без торгово-рыночных брожений?
Я почти забыл, каким был он,
Но зато я точно помню, Женя,
Что когда в игре входил ты в клинч,
Как бразильский отзвук карнавала,
Самый первый красно-белый клич
Долетал до Фрунзенского вала.
Он как будто и сейчас кружит,
Совершая в небе круг почета.
Ах, как быстро пролетает жизнь,
На табло меняя цифры счета,
И своей бесстрастною рукой,
По веленью времени умело
Застилает буквами «ЛУКОЙЛ»
Красный ромбик на полоске белой.
Как порою хочется украсть
Прошлых дней веселую ватагу,
Но иная жизнь, иная страсть
Катит мячик к угловому флагу.
И когда судьба идет к мячу,
Направляя взгляд в штрафную площадь,
Я, как прежде, яростно кричу
Два коротких слова: «Же-ня Ловчев»!