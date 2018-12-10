Во всем мире, в десятках стран, и уж точно везде вокруг нас – в бывшем Советском Союзе, в Восточной Европе – есть эти вечные типы: старые диссиденты и политзаключенные, седые депутаты-идеалисты позапрошлых парламентов и редактора формировавших поколения газет, писатели “с общественной позицией”, правозащитники и учителя публичной морали.

И везде они – пожилые овчарки, стерегущие свои народы и государства.

Зубами вцепятся, но не отдадут никакому соседу, давнему врагу, конкуренту ни одного километра земли, ни одного пленного солдата, ни одного слова в учебнике истории и литературы.

Пока живы, будут упрямо твердить: национальная катастрофа! не допустим! мы не для того сидели! за что воевали!

И только у нас, в нашем несчастном, безумном, бесконечно-советском РСФСР, буквально эти же люди – всегда за то, что наше отечество все человечество, за то, чтобы жить единым человечьим общежитьем (без России, но с Латвией), чтобы и километр отдать, и солдатам позор, и слова в учебнике пусть будут любые, но только на наши, ни в коем случае не наши.

Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой.

И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями.

Прикрыть бы их.

Ну хоть ненадолго.

Но даже тогда – придет заслуженный диссидент, снимет двери с петель и на своем горбу, охая и кряхтя, унесет их на помойку.