В двадцать лет я уехал из разваливающейся страны. Так получилось. Не могу сказать, что мой отъезд был осознанным. Сейчас многие говорят о том, что они были ярыми сионистами, диссидентами, борцами с кровавым режимом, узниками Сиона и так далее. Даже не смотря на то, что их привезли в Израиль в бессознательном возрасте родители.

У меня такого не было. Я представитель той самой, обычной “колбасной алии”. Рыбка искала там, где глубже.

Я тоже приехал с родителями. За спиной был армия и полтора курса педагогического института, из которого меня отчислили за драку. Вернее даже не драку. Я просто дал по морде одному из работников института. Дал по делу. Сегодня я бы поступил так же, хотя стал взрослее, многое осознал и осмыслил.

Приехав в Израиль, я попал в новый мир,к которому решил не привыкать, а просто поплыл по течению, пока сам не растворился в этом мире.

Полтора года я жил в маленьком кибуце в Галилее. Денег у меня не было от слова совсем, так как те небольшие деньги, которое выделяло нашей семье государство оставалось в семье, то есть у родителей и сестры, которые жили совершенно в другом месте.

Я говорю это не в упрек, я все понимаю, им было труднее, чем мне. Просто констатирую факт.

Зато мы могли спокойно(и почти безнаказанно) полулегально (ну, не хочу я произносить слово “воровать”) рвать апельсины, мандарины и прочие фрукты на киббуцных плантациях по ночам. С голоду не умрешь точно.

В кибуце я работал на обувной фабрике, на фруктовых плантациях, в столовой, на озеленении территории, на производстве наволочек для пассажирских сидений самолетов, на упаковке яблок, лавандовых плантациях, одним словом везде, куда пошлют. Это было нормальным. За физический труд почти не платили, но я мог жить бесплатно и также бесплатно есть.

Мне полагалось два блока сигарет в месяц. Я тогда курил. Сигарет на месяц не хватало, но я тогда познакомился со своей будущей первой женой. Она не курила, но сказала, что курит. Количество блоков сигарет увеличилось в два раза, поэтому я даже раздавал курево своим друзьям.

Потом я уехал из кибуца сначала в городок Нагария, а потом в Тель-Авив.

Иврит тогда у меня был еще так себе, поэтому на серьезную работу рассчитывать было трудно, но я старался.

Я работал на консервном заводе по 12 часов смена на 40 – коградусной жаре, пиццерии пек пиццу, на складе, на пластиковом заводе таскал сорококилограммовые мешки с гранулятом, охранником в доме престарелых, мясокомбинате (правда не долго, надев на голову начальника цеха поднос с сосисками, я ушел оттуда навсегда).

Потом я работал на заводе автомобильных кондиционеров, откуда ушел служить в израильскую армию.

Когда я вернулся, мне повезло. Я попал на работу в МастерКард. В отдел логистики. Иврит тогда мне уже позволял найти работу поприличнее.

Ну, а потом ушел техником на телевидение.

Попутно я периодически где-то учился, где-то подрабатывал, как-то крутился. Был даже диджеем.

Потом, когда я приехал в Россию, совершенно случайно, я неоднократно менял сферу своей деятельности.

Сегодня я занимаюсь любимым делом. Я пишу стихи, тексты песен, книги, играю в театре, выступаю с концертами. Да, моя работа не отличается стабильностью. Да, я не зарабатываю больших денег. Да, я постоянно нахожусь в поиске новых форм своего творчества. Но я очень счастливый человек. Вы не представляете, насколько я счастливый человек. Просто это огромное счастье, заниматься тем, чем любишь.