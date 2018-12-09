В Мосгордуме предложили увековечить имя Людмилы Алексеевой.

Ей поют панегирики. Все: депутаты, чиновники. Её любил президент. Володин сказал, что она была настоящей патриоткой России.

Это как-то сразу аннулирует мой собственный патриотизм. Если Алексеева – да, то я, выходит, нет.

Сразу вспоминаю другую диссидентку и правозащитницу. Ирину Ратушинскую. Она отсидела (в отличие от Алексеевой) семь лет в СССР. Её отдал Рейгану Горбачёв на встрече в Рейкьявике.

Ира никогда не принимала никакого другого гражданства. Хотя и предлагали. Никогда не выступала против своей страны. Никогда её не принимали в высоких кабинетах.

Когда она умерла, Дума по этому поводу не скорбела. Ни о каких улицах, названных её именем, речь не шла.

Она была не продажна – в отличие от.

Она Алексееву очень не любила. Умерла раньше (и гораздо меньше лет ей было).

Для меня она и есть – образец. Но не для нашего нынешнего государства.

Два мира – две старости, две смерти. Два Шапиро.

На этом всё и проявляется.