И снова задам идиотский вопрос: а зачем вообще переименовывать аэропорты? Да еще массово? Где, в какой стране вы видели, чтобы местные туземные жители вдруг взяли и переименовали все крупнейшие аэропорты? Со стороны это выглядит странно. Не правда ли?

Вам не кажется, что мы теперь со стороны выглядим смешными. В тот момент, когда надо выглядеть по-другому?