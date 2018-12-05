И снова задам идиотский вопрос: а зачем вообще переименовывать аэропорты? Да еще массово? Где, в какой стране вы видели, чтобы местные туземные жители вдруг взяли и переименовали все крупнейшие аэропорты? Со стороны это выглядит странно. Не правда ли?
Вам не кажется, что мы теперь со стороны выглядим смешными. В тот момент, когда надо выглядеть по-другому?
{ 5 декабря 2018 }
Аэропорты
И снова задам идиотский вопрос: а зачем вообще переименовывать аэропорты? Да еще массово? Где, в какой стране вы видели, чтобы местные туземные жители вдруг взяли и переименовали все крупнейшие аэропорты? Со стороны это выглядит странно. Не правда ли?
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