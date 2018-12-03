Умер Андрей Битов

Понятно, что это когда-нибудь должно было случиться, но пока он был жив, всегда было ощущение, что можно приехать к нему и посоветоваться, потому что он, безусловно, на голову выше был всех остальных и уже много лет.

Надеюсь, здесь найдутся люди, которые помнят его героя Монахова, который “стал старше на Асю”.

Я уже не говорю про “Уроки Армении” – армяне еще не поставили ему памятник? Он один, пробыв в Армении всего 10 дней, рассказал про эту страну больше, чем вся армянская литература за сотни лет.

“Бездна вкуса. …Место для вазы есть, а вазы нет. Я уже начинаю злиться на эту безупречность и что авторов нигде вкус не подвел”

“Я мечтал бы жить сию секунду. В эту секунду, и только ею. Тогда бы я был жив, гармоничен и счастлив. Живу же я где-то между прошлым и настоящим собственной жизни в надежде на будущее. Я хочу ликвидировать разрыв между прошлым и настоящим, потому что разрыв этот делает мою жизнь нереальной, да и нежизнью. Я все надеюсь с помощью чудесного усилия оказаться исключительно в настоящим времени и тогда уже не упустить его более, с тем чтобы жизнь моя вновь обрела непрерывность от рождения до смерти…. ”

Андрею Георгиевичу был 81 год.