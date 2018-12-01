На канале МАТЧ Арена только что было показано старое интервью Евгении Медведевой, которое взял Ягудин после корейской Олимпиады, еще до ухода от Тутберидзе.
Шел себе шел такой вполне обычный разговор, а потом прозвучал вопрос: “Чувствуешь ли ты в себе силы для подготовки к следующей Олимпиаде?..”
И тут в девочке как будто материализовался какой-то цельнометаллический стержень, из огромных глаз словно вылетели лезвия выкидных ножей!
Она так сказала “Это моя цель”, что стало ясно – будет биться до конца!
Такой взгляд бывает только у самых великих чемпионов
Медведева
На канале МАТЧ Арена только что было показано старое интервью Евгении Медведевой, которое взял Ягудин после корейской Олимпиады, еще до ухода от Тутберидзе.
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