На канале МАТЧ Арена только что было показано старое интервью Евгении Медведевой, которое взял Ягудин после корейской Олимпиады, еще до ухода от Тутберидзе.

Шел себе шел такой вполне обычный разговор, а потом прозвучал вопрос: “Чувствуешь ли ты в себе силы для подготовки к следующей Олимпиаде?..”

И тут в девочке как будто материализовался какой-то цельнометаллический стержень, из огромных глаз словно вылетели лезвия выкидных ножей!

Она так сказала “Это моя цель”, что стало ясно – будет биться до конца!

Такой взгляд бывает только у самых великих чемпионов