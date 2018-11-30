Как научить кота говорить слово «Россия»

Книжная ярмарка Non/fiction — одно из самых ярких событий в культурной жизни Москвы. В этом году она проходит уже в 20-й раз. Но есть и грустная нотка — Дом Художника закрывается, поэтому эта ярмарка — последняя в истории этого здания.

Поздней осенью в преддверии долгой и нудной зимы в ЦДХ собираются издатели, писатели, поэты и художники-иллюстраторы, чтобы показать российской публике, что с культурой в стране не всё так плохо, что вокруг не всё мейнстрим и попса, и что есть ещё «люди, которым дорого просвещение».

Об атмосфере этой ярмарки уже написано, наверное, не меньше, чем о каком-нибудь шедевре мирового кинематографа: выразительные лица, содержательные диалоги убелённых сединами старцев, опрятные и задумчивые пожилые дамы, горящие глаза прекрасных незнакомок, минималистичекие перспективы белоснежных стендов-лабиринтов, блики фотовспышек и отражения в стеклянных павильонах семинаров, ароматы духов и кофе эспрессо. В этом нет ни капли преувеличения. Достаточно только перешагнуть порог Дома Художника, и уже — другой мир, какая-то необыкновенная и прекрасная реальность!

Первый же день поразил обилием новых интересных книг. Хочется обратить внимание на некоторые из них. В издательстве НЛО вышло два новых тома Неполного собрания сочинений Дм. Пригова — «Места» и «Мысли». Презентация книг сопровождалась видеоперформансами с участием самого Пригова, снятыми ещё в 90-е годы. К сожалению, экран, на котором демонстрировалось видео, был так засвечен, что Ирине Прохоровой пришлось рассказывать, что же происходит на видеозаписи. А происходило там, в частности, следующее: Пригов учил своего кота говорить слово «Россия». Из этого ничего не вышло; кот издавал дежурное «мяу» и всё время убегал.

Ad Marginem издал перевод книги «Театр и его двойник» французского поэта и драматурга Антонена Арто, вышла «Параутопия» режиссёра Анатолия Васильева, заявившего на встрече со зрителями, что сегодняшний российский театр — это тотальный ТЮЗ, и данные книги можно рекомендовать тем, кто стремится найти в искусстве и театре свой неповторимый жест и язык. И тут же добавил, что эти искусствоведческие книги вообще ни на кого не рассчитаны. Просто говорить надо меньше, а больше читать.

На одном прилавке я обнаружил сразу три книги малоизвестного у нас немецкого писателя В. Г. Зебельда: «Кольца Сатурна» (в переводе великолепной Эллы Венгеровой), «Аустерлиц» и «Головокружение», пишущем в жанре documentary fiction (его собственное определение), которого считают последним великим писателем XX века…

Интересных книг так много, что жизни не хватит, чтобы всё прочесть. Во всяком случае, путешествие по ярмарке всегда занятие полезное и увлекательное, что-то вроде экспедиции по неизвестным территориям и континентам. Поэтому хочется пожелать нашим читателям не сидеть дома, а поторопиться успеть насладиться настоящей литературой.

Фото автора.

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