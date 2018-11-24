Очередной этап Гран-при фигуристки катают сейчас в Гренобле.

Помню из детства гренобльскую Олимпиаду 68-го года .

Бортики катка были прозрачные и защитник сборной СССР московский спартаковец Виктор Блинов, к сожалению, рано ушедший из жизни, страшным броском разнес этот прозрачный бортик к чертовой матери!

Сегодня в Гренобле будет выступать Евгения Медведева.

С ума сойти, я помню гренобльский олимпийский триумф Белоусовой и Протопопова!

Потом несколько лет Олег Алексеевич Протопопов очень подробно и уважительно отвечал на мои глупые детские письма, всегда обращаясь ко мне на “вы”.

Медведевой – удачи , а нынешним звездам пожелание – хоть в малой степени быть столь же человечными,как звезды прошлого.

Может, мы их помним и поэтому тоже.