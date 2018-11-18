Женя умер не вчера. Это произошло давно. Тело, оболочка, да, умирало долго, в страданиях и мучениях. Ни сил, ни желания цепляться за ненужную жизнь, у него уже не было. Мне вспоминается осенний вечер 97-го года. После кремлевского концерта, приуроченного к очередной годовщине “Русского Радио” традиционная пьянка происходила в ресторане “Пегас” на Комсомольском проспекте. Водка лилась рекой. Женя нетвёрдой походкой подошел к одному из столов, на котором стоял широченный поднос с десятками стопариков, наполненных до краёв. Рядом находились канапе с селедкой и солеными огурцами. Глаза у Жени разбегались: “Александр, как вы считаете, могу ли я выпить ещё одну рюмку или, или на ваш взгляд, мне уже хватит?” Я ответил: “Если сомневаешься, то лучше не пей.” Он вежливо выслушал мой совет и выпил…

Когда-то замечательный московский поэт Александр Аронов сетовал: “Вот сколько неплохих стихотворений я в жизни написал – сама Анна Ахматова отмечала, а в памяти народной наверняка останусь как автор легкомысленной песенки “Если у вас нету тёти”… Так оно и произошло. Женя был отменным музыкантом, а в памяти остался, как автор песенки “Плачет девушка в автомате”, автором которой он никогда не являлся. Впрочем, как и многих других дворовых песен, авторство которых ему приписывают. Но разве в этом дело? У него была своя неподражаемая манера исполнения этакого пацана из подворотни семидесятых в присущей тому времени образе: цветастая приталенная рубашка в петухах и павлинах с отложным воротником, брюки клёш от колена, гитара на ремне… Близкий и понятный нашему поколению образ, хотя родился он лет на десять позже. Но дух того времени он передавал точно и достоверно. Он был таким принцем из “Бременских музыкантов”, только не пригламуренным, как в мультфильме, а простым, как три рубля. Он был своим и для бухарика-Президента, и для ткачих с орехово-зуевской танцплощадки. И голос звонкий, подростковый. Так пели во дворах под гитару. Только Женя пел профессионально, и делал качественный продукт… Я его таким и запомнил. А сериалы ток-шоу про спившегося алкаша из программ Андрея Малахова я не смотрел. Мне было больно и омерзительно от того, как смаковал тяжелый недуг наш гламурный телеведущий. У него еще будет много рейтинговых программ, на которых соберутся и те, кто знал и кто не знал Осина, кто с ним бухал или пытался его спасти. “Пусть говорят!” – произнесет Малахов. Народу это интересно. Народ это любит. Рейтинг, господа! Кто там следующий? Крис Кельми? Кстати, он еще живой… Может быть, всё-таки, когда-нибудь научимся ценить тех, кто жив, и кто пока еще рядом с нами?