{ 13 ноября 2018 }

Все-таки инфодраму мира пишет бездарный драматург

Рубрики: [Фейсбук]  

Все-таки инфодраму мира пишет вполне себе бездарный драматург: появляются новые персонажи, которые внезапно исчезают.
Где Скрипали, включая их родственницу, где Петров и Васечкин, где скакавший горным козлом по крышам Саакашвили, где предлагавшая американским источникам свое девичье тело шпионка Бутина?
И только Путин с Трампом гордо реют, черным молниям подобны, да неутолимая Максакова никак не навыходится замуж.

Аркадий Кайданов


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