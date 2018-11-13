Все-таки инфодраму мира пишет бездарный драматург

Все-таки инфодраму мира пишет вполне себе бездарный драматург: появляются новые персонажи, которые внезапно исчезают.

Где Скрипали, включая их родственницу, где Петров и Васечкин, где скакавший горным козлом по крышам Саакашвили, где предлагавшая американским источникам свое девичье тело шпионка Бутина?

И только Путин с Трампом гордо реют, черным молниям подобны, да неутолимая Максакова никак не навыходится замуж.