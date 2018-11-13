Все-таки инфодраму мира пишет вполне себе бездарный драматург: появляются новые персонажи, которые внезапно исчезают.
Где Скрипали, включая их родственницу, где Петров и Васечкин, где скакавший горным козлом по крышам Саакашвили, где предлагавшая американским источникам свое девичье тело шпионка Бутина?
И только Путин с Трампом гордо реют, черным молниям подобны, да неутолимая Максакова никак не навыходится замуж.
Все-таки инфодраму мира пишет бездарный драматург
Все-таки инфодраму мира пишет вполне себе бездарный драматург: появляются новые персонажи, которые внезапно исчезают.
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