Сериал «Годунов»

По Годунову. 1 серия.

1. Что делают Шуйский и Романов на дворе Скуратова? Древние боярские роды. Скуратов, хоть и Бельский, но не чета Шуйским. С точки зрения местничества они категорически не могли служить у Скуратова.

2. Федор Романов был иконой стиля. Главным модником на Москве. А не рубакой в черном маскхалате.

3. Про собачьи головы на седлах я уже писал. Это бред собачий. Не верите – привяжите отрезанную собачью голову к седлу. Лошади понравится. И с метлами ездить очень удобно, конечно.

4. Рана в животе (Скуратов) считалась смертельной. Не лечили вообще. Сепсис.

5. Годунов вообще не боец был на саблях. Он был рындой (оруженосец) Грозного (рогатина, то есть из низших). Но не боец.

6. Про прически я писал.

7. Ровня Годуновы Скуратовым? Вполне. Годуновы родственны Сабуровым (Соломония Сабурова – первая жена царя Василия Ивановича). Бельские-Скуратовы не сказать, чтобы выше по родовитости. К тому же, дядя Годунова, Дмитрий – глава постельничьего приказа. А сестра Ирина – так вообще невеста, а потом жена царевича Федора. Для Малюты родство с молодым Годуновым – хороший вариант.

8. Романовы в то время не считались равными Рюриковичам. Это пропагандистский ход позднего времени.

9. Грозный не убивал своего сына Ивана. И уж точно не под такую музыку. Он любил Ивана и готовил его к власти. Царевич умер от болезни.

10. Смерть Ивана была выгодна Годунову, потому что наследником становился Федор.

Упд. В банях тогда мужики и бабы мылись вместе. И поэтому появление голого Годунова в бане не должно было вызвать такого переполоха.