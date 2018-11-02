Алексей Алексеевич Венедиктов очень любит давать интервью.
Все вместе главные редакторы российских СМИ не дали за жизнь столько интервью, сколько Алексей Алексеевич дает за год.
Кажется, он не дал интервью только памятнику Абаю Кунанбаеву.
Впрочем, может, я просто пропустил это событие.
А каждое интервью Алексея Алексеевича – огромное событие.
Во всяком случае, он явно так считает.
И сайт ведомой им радиостанции добросовестно и подобострастно поддерживает АА в этом убеждении, публикуя каждый его чих и пук, украшенные фотографиями любимого кормчего – мужчины красоты неотразимой и неземной.
Иногда на сайте случается едва ли не добрый десяток фотографий главного редактора.
Даже лично Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев не мечтал о таком количестве своих портретов в одном отдельно взятом номере главной партийной газеты «Правда».
В своих интервью, равно как и в любом своем эфире, ААВ неустанно раз по пять напоминает, что именно он главный редактор радио «ЭХО Москвы».
А что делать? Надо же, чтобы это наконец запомнил не только друг степей калмык, но и любой дикий тунгус! А иначе зачем они на земле этой вечной живут?
Я обожаю читать интервью Алексея Алексеевича!
Из них я давно понял, что вся политическая жизнь в России строится вокруг взаимоотношений президента Путина и главного – не забудьте! – редактора ЭХА МОСКВЫ Венедиктова Алексея Алексеевича, которому палец в рот не клади, хоть ты сто раз себе Путин!
Одна из любимых фраз АА в интервью – «Потому что я так решил».
Одно из любимых недавно подцепленных словечек – «токсичный».
Этим словцом главный редактор радиостанции ЭХО МОСКВЫ Венедиктов А. А. сейчас увлечен так же, как некогда был увлечен Лесей Рябцевой, которую – «Я так решил!» – он ввел в Сенат, тьфу ты, в коллектив радиостанции, наплевав на демонстративный уход в этой связи нескольких не последних на этой радиостанции людей.
Если бы Венедиктов реже давал интервью, я наверняка бы прочел еще несколько хороших книжек или перевел через дорогу больше старушек.
А так передо мной в эту минуту его очередное интервью, выложенное на сайте, я плюну, скажу «задолбал» или чего покрепче, и начну это интервью читать, потому что Веник прикольный, живой, хитрожопый и, сука, бесит!
Венедиктов
Алексей Алексеевич Венедиктов очень любит давать интервью.
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