Журналистский коллектив “Эха Москвы” выбрал кандидатом на пост главного редактора радиостанции действующего руководителя Алексея Венедиктова, срок полномочий которого истекает 17 марта 2014 года. Теперь его кандидатуру должен будет утвердить совет директоров радиостанции. – 79 голосующих, из них за — 72, четыре — [Читать...]

Включил фоном, но с абсолютно корыстной целью, давешний эфир Венедиктова «Без посредников». Корыстная цель: подсчитать, побьет ли Венедиктов свой личный рекорд количества упоминаний, что именно он вращает землю в качестве главного редактора ЭХА. В чем моя личная корысть? [Читать...]

Ушел Лесин, ушла Леся, Венедиктов был и будет. Единственное, что можно почерпнуть из абсолютно пустого фильма о Лесе Рябцевой, – неизбывность Венедиктова. Это действительно «великий старик». Не в смысле старости, конечно. Если Вы не хотите, чтобы противники и [Читать...]

Посмотрел Венедиктова у Дудя. Дудь – чистенький до скрипа, в модных кедиках и джинсиках, с айфончиком в ухоженных руках. Венедиктов – застиранный, в стариковских туфлях-говнодавах, жилетке с лужниковского рынка, несвежей футболке под клоунской клетчатой рубахой и с плохими [Читать...]

Как стремительно можно превратиться в объект брезгливых насмешек, теряя остатки репутации! Веник сам себя выметает из профессии Интервью с ним в Ярославле, услужливо вывешенное на сайте подчиненной радиостанции, это местами уже просто из серии «Ой, бабоньки, уссуся!» Впрочем, [Читать...]